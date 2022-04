Setelah 28 Tahun, Akhirnya Pink Floyd Rilis Lagu Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band rock legendaris asal Inggris, Pink Floyd telah merilis lagu baru setelah 28 tahun, dalam rangka menggalang dana untuk masyarakat Ukraina.Lagu dengan judul "Hey Hey Rise Up" melibatkan gitaris David Gilmour dan drumer Nick Mason. Lagu yang menggunakan bahasa Ukraina itu meminjam suara vokalis Andriy Khlyvnyuk dari band BoomBox yang sempat mengunggah video pendek dirinya bernyanyi di depan St. Sophia Cathedral, Kiev di Instagram. Unggahannya tersebut dapat terlihat di video klip "Hey Hey Rise Up".Dilansir dari Seattle Times, Gilmour sempat mengobrol dengan Khlyvnyuk yang kala itu sedang dirawat di rumah sakit akibat luka pecahan peluru, saat dirinya sedang menulis lagu. Khlyvnyuk merestui Pink Floyd membuat lagu "Hey Hey Rise Up"."Aku memainkan sedikit lagu itu di telepon dan dia memberikan restunya. Kami berdua berharap bisa membuat sesuatu bersama di masa depan." ucap Gilmour.Gilmour yang dulu pernah tampil bersama BoomBox pada tahun 2015 di London, menyebutkan kalau postingan sosial media Khlyvnyuk adalah sebuah momen kuat yang ingin dia masukkan ke dalam media musik. Pink Floyd menyatakan bahwa profit yang diterima dari lagu ini akan diberikan ke Ukraine Humanitarian Relief Fund.Terkenal memelalui lagu-lagu psychedelic-nya, Pink Floyd terakhir kali merilis album berjudul The Division Bell pada tahun 1994, tanpa personilnya, Roger Waters yang keluar pada tahun 1985. Pink Floyd menjadi band rock yang influensial pada masanya di dekade 1970-an, di mana mereka merilis album seperti Animals, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here dan The Wall, yang diadaptasi ke film.