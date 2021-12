Yellow Claw Ajak Penyanyi Remaja Indonesia Kolaborasi di Lagu Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup musik elektronik Yellow Claw bersiap merilis mini album atau EP terbaru mereka yang berjudul The Black Delorean Project. Menariknya, mereka melibatkan penyanyi remaja pendatang baru asal Indonesia bernama Syaqish.EP The Black Delorean dirilis di Barong Family, salah satu label Electronic Dance Music terbesar. Yellow Claw menggandeng Syaqish di lagu "Twitter". Selain "Twitter" yang baru dirilis, EP ini terdapat single lain yang berjudul "Trap Anthem".Selama pandemi, grup asal Belanda ini memilih untuk menjalani hari-hari mereka di Indonesia dan melakukan beberapa kolaborasi dengan beberapa musisi Tanah Air seperti Ramengvrl & SIHK dalam "Bass God", Sara Fajira di "D.R.U.G.S" dan bersama Weird Genius di "HUSH" featuring Reikko yang masuk di salah satu nominasi AMI tahun ini. Lagu "HUSH" juga masuk di jajaran puncak tangga lagu dan playlist di radio-radio Indonesia."Rilisan kali ini menandai perjalanan karier Yellow Claw yang utuh. Bukan saja untuk kembali menunjukkan karya lagu-lagu trap Yellow Claw yang sudah melambungkan namanya, tapi juga sebagai statement bahwa Black Delorean adalah inti dari semuanya," kata Yellow Claw dalam keterangan tertulisnya.Syaqish (Foto: dok. barongfamily)Yellow Claw juga baru saja menyelesaikan serangkaian pertunjukan di AS & Eropa. EP The Black Delorean Project akan dirilis pada 10 Desember.Hingga saat ini, duo ini telah mengumpulkan lebih dari satu miliar play. Kolaborasi mereka dengan DJ Snake, Steve Aoki, Krewella, Gucci Mane dan Tinashe, menghasilkan hits global seperti "DJ Turn It Up", "Do You Like Bass" dan "Till It Hurts" yang meledak di klub-klub dunia hingga saat ini.