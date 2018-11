Dua Album Awal Muse Dirilis Ulang

Grup rock asal Inggris Muse baru saja merilis album studio kedelapan berjudul Simulation Theory. Mereka juga memastikan rencana lama untuk merilis ulang dua album pertama versi master ulang (remaster).Album debut Muse adalah Showbiz rilisan 1999 yang memuat lagu Unintended dan Sunburn. Album kedua berjudul Origin of Symmetry dan memuat lagu seperti Plug in Baby dan Hyper Music.Dalam wawancara terbaru dengan NME, drummer Dominic Howard mengungkap rencana mereka terkait perilisan box set spesial. Box set akan memuat materi dan cerita mengenai dua album pertama Muse dalam masa pembentukan awal mereka sebagai grup musik seperti kita kenal sekarang."Kami sebenarnya sedang mengerjakan sebuah paket yang ingin kami rilis, yang mana adalah versi remaster atas dua album pertama," kata Dominic.Terkait cerita mengenai dua album tersebut, Dominic menyebut bahwa bentuknya adalah buku dan karya rekaman awal."Kami juga sedang mengerjakan buku yang memuat foto-foto lawas serta sebuah cerita tentang bagaimana kami muncul dan secara musikal, sampai pada titik di mana kami mengerjakan Showbiz dan seperti apa transisinya ke Origin of Symmetry," tutur Dominic."Jadi, ada satu paket yang sedang digarap, berisi foto-foto konyol dan sejumlah rekaman awal," lanjutnya.Album terbaru Muse, Simulation Theory, dirilis oleh Warner Bros Records dan Helium-3 pada 9 November dan telah tersedia di sejumlah platform streaming serta unduhan. Mereka juga telah mengumumkan rencana tur musik 2019 yang akan dimulai di AS pada 22 Februari, sebelum berlanjut ke Eropa dan Amerika Selatan hingga penghujung tahun.(ASA)