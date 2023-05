Warganet Ramai Keluhkan Antrean saat War Tiket Coldplay

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: Penjualan tiket konser Coldplay 'Music of The Spheres World Tour 2023' telah dimulai hari ini, 17 Mei 2023 sejak pukul 10.00 WIB. Banyak warganet yang mengeluhkan tidak bisa masuk platform Loket.com.Saat hendak masuk Loket.com terdapat tulisan, “Please stand by, while we are checking your browser…” di layar tersebut.Sementara itu, ada juga yang sudah berhasil masuk ke lama pembelian tiket konser Coldplay namun masih harus menunggu melalui antrean pembelian.Antusias masyarakat yang ingin menonton Coldplay rupanya sangat membludak. Tidak main-main, banyak warganet mengaku antrean pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta lebih dari 500 ribu orang, sehingga mereka kesulitan untuk masuk laman coldplayinjakarta.com.“There are more than 500.000 users waiting in front of you. Please wait and try again after a few moment,” tulisan pada laman situs resmi tersebut.Akibat antrean tiket yang panjang dan membludak, banyak warganet mengomentari dan mengaku bahwa antrean pembelian tiket konser Coldplay tidak masuk akal. Berikut adalah beberapa komentar warganet melalui akun Instagram PK Entertainment selaku promotor.“Ini waiting list nya brp lama lg ya bisa masuk,” tulis @moonpiespice.“Parah ini min, stuck di checking browser mulu,” tulis @lucy_niko_fam.“Checking browser uda 26 mnt gk masuk2 oooii,” tulis @ghaidaazalulii.“Konser elite website sulitt,” tulis @emircle.