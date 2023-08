CHEN EXO Rilis Album Solo Jepang Polaris Tanggal 17 Agustus 2023

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

CHEN akan merilis album solo Jepang pertama berjudul Polaris pada 17 Agustus 2023 melalui berbagai situs musik. Album fisik pun akan dirilis pada tanggal yang sama.Album ini berisi total 6 lagu dengan berbagai genre, termasuk "Light Of My life" yang merupakan title track album, "Break Out," "FREE WORLD," "On the road," "Mirage of Flower," dan "My Sunshine."Album ini menggambarkan hidup layaknya sebuah perjalanan dan mengungkapkan berbagai emosi yang ditemui dalam hidup melalui lagu. Secara khusus, title track "Light Of My life" berisi pesan "jangan kehilangan diri kita sendiri dalam perjalanan hidup dan temukan cahaya harapan."Setelah perilisan album terbarunya, CHEN akan mengadakan CHEN JAPAN TOUR 2023 - Polaris -‘ dengan total 8 pertunjukkan di 5 kota Jepang, dimulai dengan Nagoya pada 19 Agustus 2023, kemudian dilanjutkan dengan Yokohama, Osaka, Okayama, dan Kitakyushu.