Wajib Hafal! Ini Perkiraan Setlist Konser Ed Sheeran di Jakarta 2024

Perkiraan Setlist Konser Ed Sheeran: +–=÷× Tour Jakarta

"Tides" "Blow" "I'm a Mess" "Shivers" "The A Team" "Castle on the Hill" "Don't / No Diggity" "Eyes Closed" "Give Me Love" "Boat" "Salt Water" "Own It" / "Peru" /"Beautiful People" /"I Don't Care" "End of Youth" "Overpass Graffiti" "Curtains" "Galway Girl" "Thinking Out Loud" "Love Yourself" "Sing" "Photograph" "Perfect" "Bloodstream" "Afterglow" "Shape of You" "Bad Habits" "You Need Me, I Don't Need You"

Penampilan Spesial Calum Scott



(SUR)

Jakarta: Ed Sheeran akan kembali datang ke Jakarta. Konser bertajuk Ed Sheeran: +–=÷× Tour atau Mathematics Tour rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 4 Maret 2024.Sang musisi asal Inggris Raya akan diboyong oleh promotor PK Entertainment. Melalui Instagram resminya, pihak promotor menyampaikan kabar bahagia ini dan mengejutkan para penggemar.“Superstar pemecah rekor @teddysphotos (akun Instagram Ed Sheeran) akan kembali ke Jakarta untuk Ed Sheeran: +-=±x Tour! Saksikan langsung pada 2 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Karno," tulis PK Entertainment dalam keterangan unggahannya, Jumat, 20 Oktober 2023.Dari seatplan yang disertakan dalam unggahan tersebut terlihat bahwa dalam konsernya kali ini, Ed Sheeran akan mengusung konsep 360 derajat sehingga seluruh kursi di Stadion Gelora Bung Karno terisi dengan penonton.Ed Sheeran nantinya akan tampil di tengah area konser untuk menghibur para penggemar dengan lagu-lagu hit miliknya. Biasanya, Ed Sheeran akan membawakan total 26 lagu dalam Mathematics Tour di negara-negara sebelumnya.Foto: InstgramAdapun setlist yang dibawakan pelantun Shape of You dalam Mathematics Tour adalah sebagai berikut:Penonton tidak hanya akan menikmati lantunan musik milik Ed Sheeran saja nantinya. Penyanyi kelahiran 1991 itu juga menghadirkan Calum Scott sebagai penampil spesial dalam tur konser tunggalnya.Calum Scott sendiri merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Britain’s Got Talent di tahun 2015 lalu. Namanya dikenal setelah penampilannya saat menyanyikan lagu Dancing on My Own berhasil membuat Simon Cowell terpukau dan memberikan Golden Buzzer.Setelah itu, Calum Scott merilis lagu berjudul You Are The Reason pada 2018. Lagu tersebut sukses di pasaran dan membuatnya semakin dicintai di kalangan penikmat musik.