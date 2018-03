Synchronize 2018 Hadirkan Nasida Ria hingga God Bless

Festival musik terbesar di Indonesia, Synchronize Festival, kembali digelar pada 5, 6 dan 7 Oktober 2018 di Gambir Expo Kemayoran. Ini adalah kali ketiga festival yang diinisiasi oleh Demajors dan Dyandra Promosindo digelar.Jika pada pagelaran pertama Synchronize berhasil menghadirkan legenda hidup Rhoma Irama dan pada pagelaran kedua menampilkan Ebiet G. Ade, tradisi menyuguhkan band dan musisi legenda tetap berlanjut di edisi ketiga Synchronize Festival. Tidak tanggung-tanggung, penyelenggara menyuguhkan beberapa nama-nama penting sekaligus, di antaranya God Bless, Nasida Ria dan Raja Dangdut Rhoma Irama.Sedangkan beberapa nama lain yang dipastikan tampil dalam Synchronize Festival 2018 adalah Kunto Aji, Iwa K, Ras Muhamad, The Coconuttreez, Ramengvrl, Burgerkill, Straight Answer, Sheila on 7, Diskoria, Diskopantera, Oomleo Berkaraoke, Sore, Fourtwnty, Danilla, Padi Reborn, Naif, Jason Ranti, Noxa, Stars and Rabbit x Bottle Smoker, Reality Club, Jiung, Tohpati Ethnomission, White Shoes and the Couples Company, Project Pop dan Dipha Barus.Nama-nama di atas tentu akan terus bertambah. Pada tahun lalu, setidaknya 95 penampil terlibat dalam festival ini.Pihak penyelenggara juga menambah berbagai suplemen program festival, salah satunya program roadshow pra-festival yang akan menyambangi kampus-kampus di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta."Synchronize Festival 2018 diharapkan menjadi 'Kawah Candradimuka' bagi musik Indonesia dan menjadi ruang interaksi bagi semua pelaku dan penikmat musik Indonesia," kata David Karto, Festival Director Synchronize Festival, dalam keterangan pers yang dirilis Rabu, 28 Maret 2018.Tiket Early Bird untuk tiga hari festival sudah mulai dijual pada hari ini, Rabu, 28 Maret 2018 seharga Rp225 ribu, melalui situs www.synchronizefestival.com. Harga tiket reguler pembelian daring tiga hari pertunjukan Rp450 ribu, tiket reguler pembelian daring harian Rp245 ribu dan tiket harian pembelian daring Early Entry (masuk lebih awal) Rp179 ribu.Tiket di lokasi acara dijual dengan harga berbeda, yaitu Rp490 ribu untuk tiga hari festival dan Rp279 ribu untuk tiket harian.Pada tahun lalu Synchronize Festival berhasil menyedot 49 ribu penonton selama tiga hari penyelenggaraan. Bahkan, Presiden Joko Widodo turut hadir ke festival ini pada tahun lalu.(ASA)