Raisa Sempat Minder Menulis Lagu

Berada di atas panggung Fermata Intimate Concert menjadi salah satu puncak kebanggaan penyanyi Raisa Andriana. Dalam konser pamit sebelum vakum ini, Raisa banyak berinteraksi dengan penonton. Salah satunya curhat soal momen tidak percaya diri ketika menulis lagu."Lagu ini judulnya Jatuh Hati. Spesial buat aku. Semenjak nulis lagu ini aku baru PD (Percaya Diri) buat disebut penulis lagu. Sejak menulis lagu ini aku merasa PD jadi penulis lagu," kata Raisa dari panggung The Hall Senayan City, Jakarta, Rabu 21 November 2018.Curahan hati Raisa tak sampai di situ. Raisa sempat turun panggung dan menyapa YourRaisa yang duduk. Selang lima menit, Raisa kembali naik ke atas panggung membawakan lagu Serba Salah dan Could It Be Love.Raisa bercerita dari lagu Serba Salah. Ia perlahan mulai bisa percaya diri menulis lagu."Aku enggak pernah merasa bisa menulis lagu. Cuma dipaksa nulis lagu di album pertama. Judulnya Serba Salah," paparnya."Waktu itu keluar kota pertama kali ke Makassar. Ada yang dari Makassar? Itu enggak nyangka banget karena Makassar jauh banget. Akhirnya mulai dari situ keluar Apalah (Arti Menunggu), Could It Be, kedua, ketiga, sampai hari ini. Terima kasih sudah mendengar lagu ini (Serba Salah)," cerita Raisa.(ELG)