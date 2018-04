Ekspansi, Soundrenaline 2018 akan Tampilkan Band-band Asia Tenggara

Jakarta: Festival musik akbar Soundrenaline terus berlanjut untuk ke-16 kali, pada 8-9 September 2018 di Garuda Wisnu Kencana, Bali. Mengusung konsep baru, Soundrenaline kini bukan saja menjadi “rumah” bagi pecinta musik Indonesia, tetapi juga menyasar penonton dari kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, dari segi penampil akan datang beberapa grup musik dari negara tetangga.



“Harapannya karena Soundrenaline sudah jadi tujuan wisata dari (wisatawan) Asia, kami ingin memberikan apresiasi dari mereka yang hadir, (band) dari negara tetangga. Walau band-band Indonesia jadi menu utama,” ujar Adib Hidayat, Board of Music Curators, dalam diskusi terbatas yang digelar di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu, 25 April 2018.



Ini adalah kali pertama Soundrenaline menggunakan konsep kurator yang terbuka. Hal ini mereka lakukan untuk mampu menyuguhkan band-band yang dianggap representatif, bukan sebatas band yang “itu-itu saja.”

“Kami tidak hanya ingin menampilkan nama-nama populer, tetapi juga nama-nama baru yang segar. Tentunya masih banyak nama yang akan bertambah lagi (diumumkan kemudian),” imbuh Adib.Selama dua hari penyelenggaraan, sekitar 80 band akan tampil dalam festival ini. Band-band Asia Tenggara yang diundang berasal dari Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Sayangnya, pihak penyelenggara belum membocorkan nama-nama band Asia Tenggara itu.Selain menyuguhkan musik, Soundrenaline juga menghadirkan kreator seni yang akan mengekspresikan karyanya di festival kenamaan itu. Salah satunya, para kreator akan membuat instalasi seni berwujud panggung yang digunakan musisi tampil. Penonton juga dapat merasakan sensasi berkemah di kawasan yang disiapkan khusus di Garuda Wisnu Kencana.Tiket terbatas pembelian awal sudah dijual seharga Rp200 ribu (untuk dua hari festival. Tiket festival akan dijual seharga Rp350 ribu (untuk dua hari festival). Tiket resmi dijual melalui Kiostix.com. Sejauh ini, artis yang dipastikan tampil adalah Sheila on 7, Naif, Pee Wee Gaskins, Padi Reborn, The S.I.G.I.T., Barasuara, Dipha Barus, Burgerkill, Scared of Bums, Fourtwnty, Navicula, Jason Ranti, Semiotika dan Wake Up, Iris!(ASA)