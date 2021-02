Mikha Angelo Persembahkan Album "Lover" pada Momen Valentine

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah memulai karier solo pada 2020, Mikha Angelo yang sebelumnya lebih dulu dikenal lewat grup The Overtunes, terus menunjukan konsistensinya.Bertepatan pada bulan perayaan Hari Kasih Sayang atau Valentine, Mikha melepas album mini atau EP (Extended Play) berjudul "Lover".Album ini berisi empat single, dua di antaranya yaitu "Anything" dan "Into You" dirilis pada 12 Februari 2021, dan dua track lain akan dirilis pada 26 Februari 2021.Secara garis besar, album mini ini bertema cinta. Single "Anything" yang didaulat sebagai pembuka album ini disebut Mikha sebagai lagu yang menggambarkan rasa cintanya terhadap seseorang, yang membuatnya berjanji untuk selalu menemaninya. Sedangkan "Into You" adalah gambaran rasa terbuai cinta, namun ragu apakah yang dicintai juga menyimpan perasaan yang sama.“'Lover' merupakan sebuah persembahan dari Mikha dalam menceritakan apa itu cinta bagi dirinya. Perjalanan Mikha dalam mencari cinta, belajar untuk mencintai, dan juga bagaimana cara mencintai dengan baik. Mikha percaya bahwa walaupun seringkali tidak sempurna, cinta tetaplah merupakan suatu hal yang indah, dan patut dirayakan serta diperjuangkan," tulis Mikha dalam keterangan pers."Lover" merupakan album mini perdana Mikha. Sebelumnya, Mikha telah merilis album solo penuh bertajuk "Amateur", pada 28 Agustus 2020.(ASA)