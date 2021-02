Via Vallen Dipilih Bawakan Soundtrack Film Disney

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Via Vallen mengaku menyukai film-film Disney sejak kecil. Kini, ia terpilih menjadi salah satu penyanyi yang membawakan original soundtrack untuk film Disney Raya and The Last Dragon versi Indonesia.Lagu ini merupakan adaptasi dari versi aslinya, "Lead The Way", yang dinyanyikan oleh Jhené Aiko. Versi Indonesia diterjemahkan menjadi "Kita Bisa". Lagu ini menceritakan tentang perjalanan tokoh utama film, Raya, yang bertekad menyatukan Kumandra bersama temannya.Lagu "Kita Bisa" sudah bisa didengarkan di berbagai digital streaming platform mulai hari ini, Jumat, 26 Februari 2021. Sedangkan video musiknya, baru bisa disaksikan secara eksklusif di akun YouTube Disney Music Asia VEVO pada Bulan Maret 2021 mendatang.Berikut ini lirik lagu "Kita Bisa" yang dinyanyikan Via Vallen.Pilih bersatu kita teguhAtau tercerai dan runtuhDengan cinta dan saling percaya semua kan lebih baikAda kekuatan sejatiKeajaiban hatimuYang memampukanmu bersinarMengatasi kegelapanApa pun yang kan terjadiKita takkan terpisahKekuatan kita adalahSaling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)Saling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)Saling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)Saling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)Saling jujur juga saling terbukaKarena kita semua keluargaBuang semua keraguan hatimuBuang semua rasa takut di hatiAda kekuatan sejatiKeajaiban hatimuYang memampukanmu bersinarMengatasi kegelapanApa pun yang kan terjadiKita takkan terpisahKekuatan kita adalahSaling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)Saling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)Saling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)Saling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)Aaaa aaaa huuuuuuJanganlah takut memulai langkahmuKau pasti bisaLupakan semua yang telah laluBuat hal baruAda kekuatan sejatiKeajaiban hatimuYang memampukanmu bersinarMengatasi kegelapanApa pun yang kan terjadiKita takkan terpisahKekuatan kita adalahSaling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)Saling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)Saling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)Saling percaya (saling percaya lihatlah kita bisa)(ASA)