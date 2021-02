Coldplay Puji BTS yang Bawakan Lagu "Fix You"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boy group asal Korea Selatan, BTS memberikan kejutan kepada semua orang dengan menyanyikan lagu "Fix You" milik Coldplay. Penampilan tersebut pun menuai komentar dari band rock asal London itu.Coldplay menyatakan bahwa mereka menyukai lagu "Fix You" yang di-cover oleh BTS. Tanggapan itu dibagikan melalui media sosial milik mereka.Band rock yang terbentuk sejak tahun 1996 itu mengunggah tangkapan layar dari tayangan YouTube penampilan BTS. Kemudian, kalimat manis dituliskan melengkapi foto tersebut."Cantik," tulis Coldplay dalam Bahasa Korea, sembari menandai akun Instagram BTS.Mereka juga menambahkan tiga emoji hati berwarna putih. Juga menulis kan inisial dari keempat personel band, yakni Chris Martin (vokal), Guy Berryman (bass), Will Champion (drum), Jonny Buckland (gitar)."Love c, g, w & j," tulis mereka, yang diakhiri dengan menandai akun Instagram MTV.Sebelumnya, pada 23 Februari 2021, BTS menampilkan cover lagu Coldplay yang berjudul "Fix You" dalam program MTV Unplugged Presents: BTS. Boy group di bawah asuhan Big Hit Entertainment itu juga membawakan lagu-lagu hits mereka, yakni "Telepathy", "Blue & Grey", "Life Goes On", dan "Dynamite".(ASA)