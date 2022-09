Mengenal Musikalitas Jenderal Hoegeng lewat Lagu Karya Amrus Ramadhan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng," begitu kira-kira bunyi guyonan mantan presiden Gus Dur soal sosok polisi jujur menurutnya.Sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso memang terkenal akan kejujuran dan integritasnya semasa menjabat sebagai Kapolri di tahun 1968-1971. Sampai-sampai Ia digambarkan lewat sebuah lagu berjudul "Hoegeng" oleh seorang musisi bernama Amrus Ramadhan."Kau kayuh sepeda, kau lantunkan nadadi antara lukisan indahmu, nyanyikan Irama Lautan Teduh"Begitu penggalan lirik dari lagu "Hoegeng" yang dinyanyikan Amrus kala tampil di acara Musik Medcom pada Rabu, 21 September kemarin. Dalam kalimat terakhir di liriknya, Amrus menuliskan soal Irama Lautan Teduh yang merupakan sebuah acara musik yang eksis di saluran TVRI di tahun 1968-1980.Ya, selain kiprahnya sebagai penegak hukum, Hoegeng juga aktif bermusik bersama grup The Hawaiian Seniors yang tampil di acara Irama Lautan Teduh. Sesuai namanya, The Hawaiian Seniors merupakan grup musik yang membawakan lagu-lagu khas musik Hawaiian.Dalam grup tersebut, Hoegeng berperan sebagai vokalis juga pemain gitar ukulele. Beberapa rilisan albumnya di antaranya ada Somewhere in Hawaii dan The Call of Old Hawaii.The Hawaiian Seniors sendiri memang pandai membawakan musik-musik Hawaii yang mendayu-dayu dengan alunan instrumen khas musik Hawaiian seperti steel guitar.Sayangnya, acara Irama Lautan Teduh harus berhenti pada tahun 1980 karena Hoegeng sempat menandatangani 'Petisi 50' yang kontroversial itu.Kini, semangat bermusik Hoegeng dan The Hawaiian Seniors nampaknya diteruskan oleh Amrus Ramadhan, sang pencipta lagu "Hoegeng" yang dikenal sebagai satu-satunya pemain steel guitar profesional di Indonesia saat ini.