The Sounds Project Vol 5 Digelar 27-28 Agustus 2022

The Sounds Project & co kembali menghadirkan festival musik The Sounds Project Vol 5 pada Sabtu, 27 Agustus 2022, dan Minggu, 28 Agustus 2022 di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara.Berbeda dari venue tahun sebelumnya di Kuningan City, Jakarta Selatan, kali ini Allianz Ecopark akan menghadirkan suasana yang lebih segar di tempat terbuka dengan kapasitas penonton yang jauh lebih besar hingga mencapai ribuan orang.The Sounds Project Vol 5 akan dimeriahkan oleh 48 musisi terbaik Tanah Air, di antaranya Ardhito Pramono, Pamungkas, Danilla, Nadin Amizah, HIVI!, Maliq & D’Essentials, Padi Reborn, Rizky Febian, Yura Yunita, Dewa 19 feat Ello, Isyana Sarasvati, Nidji, dan Raisa, serta dua musisi yang didatangkan dari Amerika Serikat dan Inggris yaitu The Walters dan FUR.The Sounds Project juga membawa misi dan cita-cita untuk terus menghadirkan festival dengan penampil dari Tanah Air maupun mancanegara yang terkurasi dengan baik, setiap tahunnya pun akan banyak kejutan spesial yang disiapkan para pecinta musik.Tidak hanya itu, The Sounds Project juga melakukan regenerasi dari tim pelaksana acara karena salah satu visi yang ingin dicapai adalah terus adanya peran serta generasi muda dalam menciptakan festival musik yang berkualitas. Hal ini bisa dicapai dengan dibukanya apprentice program untuk seluruh pelajar tingkat Universitas di Indonesia. Peserta memiliki kesempatan terjun langsung membantu gelaran acara yang berlangsung selama dua hari, sesuai minat mereka masing-masing.Sebelum The Sounds Project Vol 5 dimulai pada Agustus, akan dihadirkan pre-event roadshow yang tersebar di enam kota di Indonesia, yaitu Bogor, Bandung, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Jakarta. Rangkaian acara yang berlangsung tiap minggunya mulai dari 8 Juli hingga 28 Juli 2022 ini akan membawa sajian musik dari beberapa jajaran penampil yang akan menghentak panggung The Sounds Project Vol 5.Tak hanya itu, acara yang merupakan buah kerja sama dengan beberapa small venue untuk mendukung industri mereka ini memberikan harga tiket spesial. Tiket menonton The Sounds Project Vol 5 tersedia dalam dua kategori, yakni 2 Days Pass Regular seharga Rp550 ribu, dan Daily Pass seharga Rp253 ribu.Dapatkan informasi terkini The Sounds Project Vol 5 melalui websitedan Instagram @thesoundsproject.