Nickelback Rilis Lagu Terinspirasi Sipir Cerdik, sekaligus Umumkan Album Baru

Hari ini, band rock Kanada dengan penjualan multi-platinum dan sertifikasi diamond, Nickelback, secara resmi mengumumkan album baru mereka yang sangat dinanti, Get Rollin’, segera dirilis 18 November via BMG.Dipimpin oleh single baru "San Quentin”, karya terbaru Nickelback akan menjadi album studio ke-10 mereka dan rilisan pertama mereka dalam lima tahun. Dengan beat yang berdebar kencang, “San Quentin” adalah petualangan rock yang edgy, sebuah teaser bagi beragam sound dan lagu yang akan datang di Get Rollin’.Single “San Quentin" terinspirasi setelah vokalis Chad Kroeger bertemu dengan seorang sipir dari penjara California yang terkenal dengan keamanan tinggi. Lagu ini menceritakan sebuah perjalanan merencanakan pelarian yang cerdik.Selain “San Quentin,” album ini akan menampilkan 10 lagu baru yang semuanya ditulis oleh Nickelback.“Kami telah menghabiskan beberapa tahun terakhir membuat rekaman dengan kecepatan yang memberi kami kebebasan untuk berkreasi dan kami tidak sabar menunggu semua orang mendengar musik barunya,” kata Nickelback. “Kami merindukan para penggemar dan berharap dapat menghidupkan lagu-lagu baru di ataspanggung, jadi let’s Get Rollin’!”Album studio ke-10 Nickelback, Get Rollin' dan Get Rollin' (Deluxe) akan tersedia melalui platform digital dan pembelian CD fisik. Edisi deluxe akan menyertakan empat lagu bonus - versi akustik dari "High Time," "Just One More," "Does Heaven Even Know You're Missing?" dan "Horizon." Versi standar dan eksklusif dari album ini juga akan dirilis dalam bentuk vinyl pada tahun 2023.Lewat Get Rollin', Nickelback akan melanjutkan warisan mereka sebagai salah satu band rock paling penting dalam dua dekade terakhir. Dengan begitu banyak lagu hit selama lebih dari dua dekade, Nickelback adalah penampil musik terlaris ke-11 sepanjang masa, menjual lebih dari 50 juta unit dan mengumpulkan lebih dari 4,7 miliar streams hingga saat ini. Band ini telah merilis 23 single chart-topping, 19 di antaranya masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100.Kesuksesan mereka yang tak terbantahkan telah menghasilkan lebih dari 26 penghargaan termasuk Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards, MuchMusic Video Awards, People's Choice Awards, JUNO Awards, dan banyak lagi. Di antara banyak penghargaan mereka, band ini juga telah menjual habis tiket untuk 12 tur berturut-turut, dengan hampir 10 juta tiket terjual di seluruh dunia.Disebut sebagai "band rock paling sukses dekade ini" oleh Billboard pada tahun 2009, Nickelback adalah salah satu penampil yang paling sukses secara komersial dan penting dalam dua dekade terakhir. Band dengan empat anggota — Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake, dan Daniel Adair — ini dirayakan secara global atas hit-hit penentu karir mereka yang memenangkan berbagai penghargaan termasuk "How You Remind Me,""Photograph," "Far Away," dan "Rockstar" yang semuanya pernah memegang posisi teratas di Billboard 100.Kesuksesan mereka mencakup penjualan di seluruh dunia lebih dari 50 juta unit, memperkuat status mereka sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa dan artis asing terlaris kedua di dunia di AS, pada dekade 2000-an, hanya di belakang The Beatles. Trek smash mereka yang tak terhindarkan dan tak tertahankan "How You Remind Me" dinobatkan sebagai "Top Rock Song of the Decade" Billboard. Lagu ini adalah lagu nomor satu yang paling sering diputar di radio AS (dalam format apa pun) pada dekade 2000-an menurut Nielsen Soundscan, dengan lebih dari 1,2 juta putaran.Di antara semua penghargaan ini, mereka juga dinobatkan sebagai "Grup Rock Terbaik Dekade Ini" versi Billboard dan menerima sembilan nominasi Grammy Award, tiga American Music Awards, satu World Music Award, satu People's Choice Award, dua belas JUNO Awards, tujuh MuchMusic Video Awards, dan telah tercatat di Walk of Fame Kanada (2007). Dengan lebih dari 23 single dan penggemar di seluruh dunia,Nickelback berhasil menjual habis tiket untuk dua belas tur dunia berturut-turut, bermain di hadapan lebih dari 10 juta penggemar setia.