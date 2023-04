Soundrenaline 2023 Umumkan Line Up Fase 1: Lauv hingga Kodaline

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Soundrenaline 2023 resmi mengumumkan daftar penampil fase pertama. Musisi internasional Lauv dan Kodaline dipastikan bakal manggung di acara yang digelar 2-3 September 2023 itu.Dari Indonesia, musisi seperti Andra & The Backbone, The Overtunes, Adhitia Sofyan, Avhath, Heals dan Summerlane bakal mengisi acara Soundrenaline 2023."Untuk fase pertama ini, kami umumkan dengan line up internasionalnya yaitu Lauv dan Kodaline. Sedangkan untuk musisi-musisi nasional yang dipastikan akan tampil di panggung Soundrenaline 2023 sementara ini adalah Andra & The Backbone, The Overtunes, Adhitia Sofyan, Avhath, Heals dan Summerlane," jelas Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promoter Soundrenaline 2023.Tiket prajual Soundrenaline 2023 sudah dijual beberapa waktu lalu. Ravel mengaku kaget melihat antusiasme para penikmat musik ternyata begitu luar biasa.“Kami ucapkan terima kasih tak terhingga dan juga apresiasi tinggi kepada para penikmat musik yang sangat luar biasa dalam menyambut gelaran Soundrenaline 2023 dan dalam waktu 5 menit saja tiket Presale dan juga Early Entry baik daily pass maupun 2 days pass sudah soldout," ujarnya.Ravel memastikan masih banyak penampil Soundranaline 2023 yang bakal diumumkan. Dia juga memastikan Soundrenaline bakal mendatangkan line-up artis luar negeri yang berkualitas dan memasukkan lebih banyak lagi line up dari berbagai genre musik.“Penikmat musik jangan khawatir, karena tiket Soundrenaline 2023 masih tersedia dan sebagai bentuk apresiasi kita menyiapkan Special Price Ticket dengan jumlah yang terbatas, untuk yang kemarin mungkin belum kebagian karena kurang dari 5 menit sudah soldout," tutupnya.