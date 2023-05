BTS Akan Merilis Buku Baru, Catat Tanggalnya!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

BTS akan merilis sebuah buku tentang perjalanan karirnya selama sepuluh tahun pada Juli 2023. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh pihak penerbit.Melansir The New York Times, Flatiron selaku pihak penerbit telah mengumumkan judul buku baru BTS bertajuk Beyond The Story: 10-Year Record of BTS yang akan dirilis pada 9 Juli 2023, bertepatan dengan ulang tahun ARMY, sebutan penggemar BTS.BTS menulis buku Beyond The Story: 10-Year Record of BTS bersama dengan jurnalis Kang Myeong-seok. Buku ini dikabarkan akan mencetak sebanyak satu juta eksemplar pada cetakan pertama dan membuatnya naik ke dalam daftar buku terlaris di Amazon serta Barnes & Noble.Untuk edisi Amerika, Buku Beyond The Story: 10-Year Record of BTS akan memiliki sebanyak 544 halaman dan menyertakan foto-foto ekslusif. Buku ini juga akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang dipimpin oleh Anton Hur yang berkolaborasi dengan Clare Richards dan Slin Jung.Buku Beyond The Story: 10-Year Record of BTS bisa dikatakan sebagai hadiah yang diberikan BTS untuk penggemarnya. Apakah ARMY sudah siap membelinya?