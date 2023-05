Hadirkan SID hingga Kangen Band, Tiket Singaraja Fest 2023 Sudah Habis!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Festival musik Singaraja Fest 2023 bakal digelar akhir bulan ini. Minat dan antusiasme penonton rupanya sangat tinggi karena tiket acara sudah terjual habis.Singaraja Fest 2023 bakal digelar pada Sabtu, 27 Mei 2023 di Keramas Aero Park, Gianyar, Bali. Festival ini bakal menampilkan musisi terkenal Bali seperti Superman Is Dead (SID), Lolot Band, Bagus Wirata, Joni Agung & Double T, Jun Bintang & The Strongking, Kis Band, Rajawali Ingkar Janji dan Scared of Bums.Sejumlah nasional seperti Gigi, Tipe-X, Kangen Band serta Parade Hujan (Payung Teduh x Pusakata) juga bakal meramaikan acara ini."Singaraja Fest 2023 merupakan bagian dari Prost Fest yang juga menjadi ruang untuk menunjukkan keberagaman skena musik dan industri kreatif di pulau Bali. Di Singaraja Fest juga menyediakan ruang di mana para penggiat industri kreatif lokal bisa menunjukkan hasil karya mereka," kata Muhamad Aldian, Program Director Singaraja Fest.Selain menjadi wadah bagi musisi, Singaraja Fest diharapkan menjadi ruang regenerasi di skena musik Bali. Terlebih lagi, acara ini juga coba memberikan dukungan terhadap UMKM setempat sehingga ikut mendorong kebangkitan ekonomi setelah pandemi."Tentunya kami sangat bangga bisa terlibat dan mendukung penuh event Singaraja Fest 2023. Sebab keberadaan Singaraja Fest yang digelar sebagai bentuk dukungan kreativitas lokal khususnya di Bali diharapkan mampu mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya kesempatan bagi para musisi dan seniman lokal berbakat untuk mempertunjukkan hasil karyanya di event yang besar ini," kata Dewa Budjana, gitaris Gigi.Tiket Singaraja Fest 2023 sudah habis alias sold out. Namun, untuk tetap mengakomodir tingginya animo masyarakat yang ingin datang, bakal ada penjualan tiket reguler yang segera diumumkan."Kami telah menyiapkan sebuah paket hiburan yang seru dan sangat sayang untuk dilewatkan. Bukan hanya pertunjukan musik dari musisi top Bali dan generasi penerusnya serta dimeriahkan pula oleh band-band besar nasional, tapi juga sebuah ekosistem ekonomi kreatif yang positif," kata Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group.