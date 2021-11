Zagi Bicara Dinamika Sebuah Hubungan dalam Single Do You Want Me

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Label rekaman Sinjitos Records merilis karya terbaru dari vokalis/penulis lagu, Zagi. Single yang diberi judul "Do You Want Me" itu adalah hasil kolaborasi Zagi dengan rapper Kyriz Boogeyman."Do You Want Me" merupakan single kedua Zagi, setelah sebelumnya merilis debut "Someone Else," pada pertengahan tahun ini. Secara garis besar single ini berbicara tentang dinamika sebuah hubungan, yang dialami banyak orang.“Kalau 'Someone Else' ibaratnya ballad-ku dan teman galau, 'Do You Want Me' adalah lagu yang bisa kamu dengarkan saat sedang menyetir mobil dalam perjalanan menuju ke tempat gebetan. Bedanya, kamu datang ke tempat gebetan dengan lebih pede dan punya mentalitas lo-mau-gue-apa-kagak,” ujar Zagi.Dalam proses produksi, Zagi melibatkan Beno Louloulia dari Lalahuta sebagai produser.“Sebenarnya lagu ini sudah ada di ‘bank’ dari tahun lalu (2020). Waktu itu hanya ada aku dan Bang Beno (Beno Louloulia, Lalahuta) yang brainstorming untuk penggarapan lagu ini, namun memang belum berhasil menemukan warna yang pas untuk memperkenalkan karakter musik yang cocok,” imbuh Zagi.Gayung bersambut, Beno menyampaikan ide penggarapan lagu "Do You Want Me" ke Joseph Saryuf, produser dari Sinjitos Records. Sejurus kemudian, nama Kyriz Boogeyman dilibatkan sebagai rapper dalam single ini."Do You Want Me" sudah dapat didengar lewat berbagai platform musik digital.