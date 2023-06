Kolaborasi dengan Robert Smith, Noel Gallagher: Suka The Cure Bukan Berarti Pakai Gincu!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mantan penggawa Oasis, Noel Gallagher, selalu punya pernyataan-pernyataan menarik. Termasuk soal hubungannya dengan Robert Smith, pentolan The Cure.Noel pada Maret lalu merilis versi remix dari lagunya yang berjudul "Pretty Boy." Remix ini dibuat oleh Robert Smith. Dalam wawancaranya dengan NME, Noel menceritakan bahwa dirinya yang pertama menghubungi Smith untuk memintanya membuat remix "Pretty Boy.""Karena lagu 'Pretty Boy' terdengar seperti The Cure, saya berpikir, 'Apakah Robert Smith membuat remix?' Saya mendapatkan emailnya, kalimat pertama adalah, 'Hi Robert, ini Noel Gallagher.' Saya pikir dia akan membalas, 'Persetan dengan bajingan itu.' Dia membalas email saya dengan, 'Kirimkan saya lagunya.' Saya mengirimnya dan persetan dengan saya - jika saya pikir itu terdengar seperti The Cure pertama kali, tentu itu terdengar seperti The Cure saat kembali!" kata Noel kepada NME.Noel juga mengatakan bahwa dirinya mengagumi Smith sejak dirilisnya "Boys Don't Cry." Tak lama setelah remix itu dikirim oleh Smith, keduanya lantas bertemu."Setelah akhirnya ketemu (Smith), saya bilang ke dia kalau saya ingat pernah beli album single 'Standing On The Beach, Sataring At The Sea' di HMV Manchester. Waktu saya bilang ke orang-orang mereka bilang, 'Kamu suka The Cure?' Terus saya jawab, 'Ya, hanya karena Anda suka The Cure bukan berarti Anda harus memakai gincu!' Anda tahu maksud saya? Tetapi saya kemudian bertemu dengan dia dan dia orang yang sangat lucu. Dia juga lucu di email, sebenarnya."Noel menceritakan bahwa email balasan ditulis Smith dengan menggunakan huruf kapital seperti orang marah-marah."Pretty Boy" merupakan single yang terdapat dalam album terbaru Noel Gallagher's High Flying Birds, Council Skies. Album ini diproduseri Noel bersama Paul Stacey, produser yang sudah lama turut berkontribusi pada album-album Oasis.