Tiket We The Fest Mulai Dijual Sore Ini, Harga Mulai Rp1,4 Juta

Harga tiket Presale 1 We The Fest 2023 (3 Day Pass)

- Early Entry: Rp1.400.000

- General Admission: Rp1.500.000

- Very Important Banana: Rp3.400.000

- Group Package GA: Rp8.000.000

- Group Package VIB: Rp16.500.000

Penjualan tiket festival musik We The Fest 2023 kategori Presale 1 segera dibuka sore hari ini, Jumat, 24 Februari 2023. Tiket dapat mulai dibeli melalui situs wethefest.com dan aplikasi Ismaya Live mulai pukul 16.00 WIB.Di Presale 1 ini, Ismaya Live selaku penyelenggara hanya menjual tiket yang berlaku untuk tiga hari penyelenggaraan festival (3 Day Pass). We The Fest 2023 sendiri akan digelar pada tanggal 21-23 Juli 2023 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.Ada beberapa kategori tiket yang dijual, yaitu mulai dari Early Entry (EE), General Admission (GA), juga Very Important Banana (VIB). Untuk pembeli kategori EE nantinya diwajibkan masuk ke area festival sebelum pukul 4 sore. Sementara kategori tiket GA bisa dibilang sebagai kategori reguler.Sedangkan jika kalian membeli tiket kategori VIB, maka kalian akan mendapatkan banyak keuntungan, seperti bisa menonton dari depan panggung, hingga akses khusus ke banyak fasilitas lainnya.Berhubung setiap akun hanya bisa membeli maksimal empat tiket, We The Fest juga menyediakan bundling ticket (Group Package) untuk lima orang untuk kategori GA & VIB.Informasi tambahan, harga tiket di atas belum termasuk pajak 15% dan biaya admin 3%. Pembelian tiket We The Fest 2023 juga hanya dapat dilakukan lewat transfer Bank untuk Bank yang ada di Indonesia.Untuk informasi lengkap lainnya dapat dilihat di akun Instagram @we.the.fest dan di website https://wethefest.com/faq.Line Up Phase 1 We The Fest 2023Beberapa hari lalu, We The Fest 2023 telah mengumumkan line up fase pertamanya. Sejumlah penampil internasional yang telah diumumkan antara lain seperti The Strokes, The 1975, The Kid Laroi, Lewis Capaldi, hingga Peach Tree Rascals.Sementara itu, penampil dalam negeri yang dipastikan akan memeriahkan We The Fest 2023 ialah GIGI, Project Pop, Kunto Aji, hingga Yura Yunita.(Nicholas Timothy Suteja)