Paul Partohap Wujudkan Mimpi Kolaborasi dengan Yuna Penyanyi Malaysia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Paul Partohap merayakan satu tahun perjalanan mini album keduanya yang berjudul P.S I Love You. Mini album ini berisi empat lagu yang semuanya berjudul "P.S I LOVE YOU" namun dikemas kembali dalam berbagai versi.Album mini ini diproduksi Paul bersama dengan Warner Music Indonesia dan Arseri Music. Lagu originalnya yang dirilis di tahun 2022 sudah didengar lebih dari 84 juta kali di Spotify. Hal lain yang membuat Paul bahagia adalah bisa berkolaborasi dengan penyanyi asal Malaysia, Yuna.“EP ini begitu berharga buat gue. Selain merayakan satu tahun anniversary lagu 'P.S. I LOVE YOU' yang sudah membawa karier musik gue ke titik yang enggak pernah gue bayangkan sebelumnya, di EP ini gue dapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan Yuna, yang mana ini mimpi jadi kenyataan," kata Paul Partohap.Yuna adalah musisi ternama asal Malaysia yang sudah go internasional. Karya-karyanya juga sudah diakui oleh media ternama seperti MTV, Rolling Stone, dan Billboard.Meski terpisah jarak jauh, Paul dan Yuna berhasil melakukan kolaborasi lintas benua. Paul diketahui tinggal di Jerman sementara Yuna di Amerika Serikat."Skill Yuna sebagai penulis lagu, penampil dan produser sudah enggak perlu diraguin lagi. Gue memberikan kebebasan buat dia interpret verse dia dan alhamdulillah it translates well. I'm really proud of how the song finally turns out," katanya.Tak merasa puas, Paul Partohap bersama dengan Arseri Creative House merilis film pendek berjudul LOVERs PLAYBOOK yang dibuat berdasarkan EP berjudul sama. Film pendek ini disutradarai Aco Tenriyagelli dengan pemeran utama Dwi Sasono dan Sigi Wimala.Sebelumnya, suami Gita Savitri ini juga merilis lagu "Home is Who You Are" di bulan Mei 2023. Lagu ini bakal jadi pembuka dari rangkaian karya-karya Paul sepanjang tahun 2023.