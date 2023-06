Naura Ayu Rilis "Bye" tentang Pengkhianatan dalam Cinta, Pertemanan, atau Keluarga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Naura Ayu, yang dulu dikenal sebagai penyanyi anak, kini merilis single baru berjudul "Bye" dalam wujud terkininya sebagai penyanyi dewasa. Single "Bye" yang ditulis oleh trio penulis lagu Laleilmanino ini menjadi penerus single "Cinta" yang dirilis Naura sebelumnya. "Cinta" sendiri merupakan lagu yang pernah dipopulerkan oleh Vina Panduwinata, pada era 80-an."Bye" merupakan lagu yang relate dengan kehidupan banyak orang, tentang pengkhianatan dalam hubungan, pertemanan, keluarga, dan percintaan.“In a friendship, etika itu perlu, begitu juga menghargai perasaan orang lain. Walau kita merasa fine, tapi kita yang membuat suatu pergerakan juga harus berpikir dulu sebelum bertindak atau membuat sebuah pernyataan agar tidak menyakiti hati orang lain. Kalau kalian sudah berkomitmen untuk, ‘Value your friendship’, then it has to be that way,” kata Naura Ayu.Dari segi musikalitas, "Bye" mendorong Naura untuk keluar dari zona nyaman. Tantangan itu menjadi bagian pendewasaan Naura sebagai seorang penyanyi.“Lagu “Bye” menantang aku banget karena ini lagu pertamaku yang mana cara menyanyikannya membuatku keluar dari comfort zone,” ucap Naura Ayu.Video musik "Bye" dikerjakan oleh Gilbert March (Niamo Studio). Naura datang kepada Gilbert dengan konsep yang terinspirasi dari Madonna, film Marilyn Monroe, dan film Sharpay's Fabulous Adventure.