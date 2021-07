Lagu "Butter" BTS Dituduh Plagiat Soundtrack Game

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lagu "Butter" milik BTS dituduh plagiat dari soundtrack game Jepang, Monster in My Pocket. Salah satu komposer soundtrack game tersebut pun klarifikasi.Kojo Nakamura merilis pernyataan resminya terkait kontroversi plagiarisme itu melalui situs blog miliknya. Ia mengaku terkejut mendengar lagu "Butter" BTS dan background musik dari game Jepang yang dikuasainya sama.Ia juga tak menentang klaim bahwa "Butter" terdengar sama dengan soundtrack "Monster in My Pocket". Namun, menurutnya itu bukan plagiarisme."Ketika saya mendengarkannya (lagu "Butter" BTS), saya pikir itu benar-benar mirip, tetapi saya pikir itu hanya kebetulan bahwa saya mendengar melodi yang serupa," ujar Nakamura dilansir dari Kpopstarz."Dalam artikel yang beredar, diklaim bahwa kedua musik itu plagiat dan kedengarannya sama persis. Tetapi saya, komposer aslinya, tidak mengatakan sepatah kata pun," tambahnya.Komposer "Monster in My Pocket" ini menjelaskan bahwa BTS mungkin mengetahui background musik yang dibuatnya. Tetapi, dia pribadi tidak tahu tentang lagu "Butter" yang dipopulerkan boy group asal Korea Selatan itu.Lantaran demikian, ia menekankan tidak pernah menyatakan adanya tindakan plagiat oleh BTS. "Justru saya bertanya-tanya, siapa yang bilang," tuturnya."Tapi cukup menarik bahwa background musik yang saya buat menjadi topik hangat (diperbincangkan publik)," pungkasnya.(ELG)