Siwon Positif Covid-19, Tak Ikut Konser Super Junior

Label SJ merilis pernyataan Siwon telah menerima diagnosis positif COVID-19. Menurut keterangannya, member Super Junior tersebut kembali dikonfirmasi terjangkit virus tersebut pada 3 Agustus. Akibatnya, Siwon tidak akan hadir dalam konser yang akan berlangsung di SM Mall of Asia Arena pada 6 Agustus 2022."Kami memberi tahu Anda tentang Siwon Super Junior positif COVID-19. Siwon kembali menerima hasil positif pada pagi hari 3 Agustus melalui tes PCR yang dilakukannya sambil mempersiapkan jadwal kegiatannya di luar negeri. Oleh karena itu, kami meminta pengertian dari para penggemar bahwa Siwon tidak dapat menghadiri konser 'Super Junior World Tour – Super Show 9: Road in Manila' yang dijadwalkan pada minggu ini," tulis label."Siwon saat ini telah menghentikan semua kegiatan yang telah dijadwalkan dan dia melakukan isolasi mandiri sesuai dengan pedoman kesehatan pemerintah. Agensi akan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan artis secara utama dan kami akan terus mendukung pemulihan cepat Siwon," lanjutnya.Setelah Siwon sakit covid-19, mereka menjanjikan anggota Super Junior Yesung, Donghae, Shindong, Eunhyuk, Kyuhyun, Ryeowok, dan Leeteuk akan tetap tampil di konser."Kami mohon pengertiannya dan semoga Siwon lekas sembuh,” tutup pengumuman tersebut.Diketahui baru–baru ini Super Junior merilis album baru yang bertajuk The Road: Keep on going. Sebelumnya pada Desember 2021, Choi Siwon dinyatakan positif COVID-19. Setelah sembuh, dia menuliskan cuitan atas kepulangannya dan ucapan terima kasih kepada staf medis.