Harry Styles Dijuluki "King of Pop", Keluarga Michael Jackson Tak Terima

Majalah Rolling Stone UK baru-baru ini memberikan julukan baru ‘King Of Pop’ kepada salah satu penyanyi pop pada Harry Styles. Melalui akun Twitter resmi mereka, Rolling Stone UK menyebut Harry Styles sebagai "King of Pop" baru.Terlihat Harry Styles menjadi sampul majalah mereka edisi bulan Oktober dan November. Di sampulnya, Harry terlihat mengenakan mantel berbulu putih dan memegang kue ulang tahun dengan lilin menyala."Harry Styles: How the new King of Pop set the music world aflame" tulis Rolling Stone UK.Postingan tersebut sontak mengundang amarah netizen. Pasalnya gelar ‘King Of Pop’ sendiri terkenal dengan gelar yang dimiliki oleh mendiang Michael Jackson.Para penggemar Michael Jackson pun bersatu untuk menyangkal Harry Styles sebagai ‘King of Pop’ yang baru. Keponakan Michael Jackson, Taj juga bereaksi keras terhadap julukan tersebut.Melalui akun Twitternya, Taj mengatakan bahwa tidak ada ‘King Of Pop’ yang baru."Tidak ada ‘King Of Pop’ yang baru. Anda tidak memiliki gelar tersebut @RollingStone dan kamu tidak mendapatkannya, paman saya yang mendapatkannya. Pengorbanan dan dedikasi puluhan tahun. Gelar telah dipensiunkan,” tulisnya.Gelar ‘King Of Pop’ sendiri telah dimiliki oleh Michael Jackson Estate secara ekstensif, baik semasa dia hidup maupun sesudah kematiannya. Meskipun geram, keponakan Michael Jackson itu tetap menghormati penyanyi Harry Styles."Tak ingin bersikap kurang sopan ke @Harry_Styles, dia sangat berbakat. Beri gelar unik untuk dirinya sendiri,” tutupnya.