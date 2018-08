Rocket Rockers Gelar Tur Konser Mini ke Jepang

Grup musik asal Bandung Rocket Rockers berencana menggelar tur konser mini ke negeri sakura dalam waktu dekat. Kendati Rizky Fadli alias Lowp hengkang dari grup pada Mei lalu, Aska, Bisma, dan Ozom tetap mantap jalan bertiga.Menurut Ozom, rencana tur ini sebenarnya sudah mereka buat sejak 2016, setelah album Cheers From Rocket Rockers dirilis. Mereka berkomunikasi dengan manajer Four Get Me A Nots (FGMAN), grup musik Jepang yang kala itu ikut terlibat dalam album Cheers From Rocket Rockers."Enggak ada salahnya gue coba-coba, terus gue serahkan DGS Booking, mereka yang bawa FGMAN tur ke Indonesia kemarin," kata Ozom dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Kamis, 30 Agustus 2018.Rocket Rockers akan tampil di enam lokasi selama sepekan, mulai dari Yokohama hingga Shindaita. Selain konser dan jalan-jalan, mereka juga hendak membuat materi video musik."Memang belum manggung di festival besar sih, tetapi di sana kami benar-benar menjalani yang namanya tur, tiap hari pindah lokasi dan manggung," ungkap Bisma.Berikut jadwal tur konser Rocket Rockers, yang dikemas dalam tajuk Rocket Rockers Making Friends Tour Japan 2018.17 September – F.A.D Yokohama18 September – Garret Udagwa Shibuya19 September – ACB Hall Tokyo20 September – Hello Dolly Utsonomiya21 September – Look Chiba23 September – Live House Fever Shindaita(ELG)