Rita Ora Hadirkan "Avicii" Hadir di Panggung SHVR Ground 2018

Rita Ora tampak memberikan beberapa menit porsi panggung untuk mengenang mendiang musisi Avicii. Lagu Wake Me Up dari DJ asal Swedia tersebut diputar setelah tiga lagu Rita Ora dimainkan, sebagai tanda penghormatan.Sayangnya, tak ada kata pengantar maupun penutup dari Rita Ora saat pemutaran lagu tersebut. Suasana kembali riuh, ketika Rita membawakan lagu Somebody That I Used To Know.Sebelumnya, Rita Ora membawakan beberapa lagu andalan, tiga diantaranya yakni I Will Never Let You Down, I Pick My Poison and It's You, Doing It, serta lagu duetnya bersama Chris Brown, Body on Me.Selain memutar lagu-lagu hit, Rita cukup komunikatif di atas panggung. Dia melemparkan tamborin miliknya sebagai "kenang-kenangan" untuk penonton."Aku ingin melemparnya dengan kencang, tapi melihat kalian ada yang sudah berdandan cantik, aku tidak akan melempar jauh," ungkap Rita dari atas panggung Frozen Stage di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Jumat 4 Mei 2018.Pada awal penampilan Rita, turut hadir enam penari latar di atas panggung. Nuansa panggung tampak normatif dan kurang bergejolak, terlebih ketika Rita berinteraksi dengan penonton. Rita bahkan memberikan candaan terkait tamborin dan trampolin, tetapi kurang mendapat banyak respons.Namun, sepanjang aksi panggunya, Rita Ora tampak menghibur lewat koreografi enerjik.Selaim Rita Ora, panggung utama Frozen dimeriahkan oleh beberapa bintang musik elektronik dansa diantaranya Diana Dee, Weird Genius, Dipha Barus, Gryffin, Disclosure, Cash Cash, dan Dannic.Rita Ora merampungkan aksinya sekitar pukul 22.00 WIB.(ASA)