Mark Hamill Restui Aktor Baru Luke Skywalker

Trailer untuk serial waralaba Star Wars terbaru, Obi-Wan Kenobi di Disney+ belum lama ini menjadi populer di kalangan para penggemar seri sci-fi itu.Tentunya selain karakter Obi-Wan Kenobi muncul, penggemar juga dapat melihat salah satu adegan yang menampilkan karakter Luke Skywalker saat masih kecil. Luke Skywalker merupakan salah satu karakter ikonik di Star Wars yang diperankan oleh aktor Mark Hamill selama beberapa tahun.Hamill lantas memberikan restunya kepada aktor pemeran Luke Skywalker kecil, Grant Feely lewat akun Twitter pribadinya."Grant Feely terlihat seperti Luke Skywalker yang sempurna dan aku mengharapkan yang terbaik kepadanya!" tulis Hamill.Tidak hanya di serial Obi-Wan Kenobi, Luke sempat muncul di serial Star Wars sebelumnya, The Mandalorian dan The Book of Boba Fett dengan menggunakan teknik body double dan CGI.Serial Obi-Wan Kenobi mengambil latar 10 tahun setelah film Star Wars: Revenge of the Sith. Ewan McGregor dan Hayden Christensen kembali memerankan karakter Obi-Wan dan Anakin Skywalker setelah terakhir memerankan karakter tersebut di trilogi prekuelnya.Mark Hamill muncul pertama kali sebagai Luke Skywalker di film pertama Star Wars besutan sutradara George Lucas pada tahun 1977. Sekarang, film pertama Star Wars disebut sebagai episode ke-4, A New Hope.Selain Hamill, beberapa aktor yang membintanginya seperti Harrison Ford, Carrie Fisher dan Alec Guinness yang menjadi satu-satunya aktor dengan nominasi piala Oscars yang memerankan karakter di semesta Star Wars, yaitu Obi-Wan Kenobi.(Yahya Nadim Oday)