Musisi dan Seniman Muda Berbakat Pilihan Rekti Yoewono & Oom Leo

Ajang Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) Season 2 telah berakhir. Sejumlah pemenang dari kategori musik dan visual art pilihan juri sudah diumumkan.Di kategori musik, Mad Elephant keluar sebagai pemenang. Sementara di kategori visual art dimenangkan oleh Arief Hadinata. Sebagai juara pertama, mereka berhak mendapat hadiah masing-masing Rp100 juta dan kesempatan tampil di Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert."Animo yang tinggi dengan hampir 1.000 submission dan betapa ketatnya proses kurasi di DTBTNS tahun ini, baik ketika pemilihan finalis maupun pemenang menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Selamat untuk para juara, semoga gelar juara DTBTNS Season 2 dengan berbagai pengalaman dan ilmu yang didapat, menjadi langkah yang baik untuk menapaki karier kalian di bidang musik maupun visual art," kata Perwakilan Supermusic, Nathaniel W Utomo.Rekti Yoewono yang menjadi juri kategori musik bersama Ronald Steven, dan Nadia Yustina memuji kreativitas para finalis. Tipisnya perbedaan kualitas di antara finalis menimbulkan perdebatan di meja juri berlangsung alot. Namun setelah melewati berbagai pertimbangan dan menemukan kata sepakat."Kelayakan pemenang kami tentukan dari kualitas songwriting dan aransemen, kemampuan memainkan secara live dan showmanship, juga kemampuan menghibur saat di panggung. Semua finalis memiliki keunggulan di masing-masing kriteria tersebut dan memiliki kelayakan tersendiri," kata vokalis band The SIGIT ini.Setelah keluar sebagai pemenang DTBTNS Season 2, Rekti berharap Mad Elephant terus melanjutkan kiprahnya di dunia musik. Dia pun berharap ajang seperti Dare To Be The Next Superstar kembali digelar karena bisa menjadi wadah untuk menjaring talenta-talenta berbakat Tanah Air yang belum muncul ke permukaan."Saya harap semua juara bisa terus berkarya mengoptimalkan keunggulan yang sudah berhasil mereka tunjukkan dan mengasah kemampuan yang menjadi kekurangan saat mengikuti DTBTNS Season 2. Saya rasa penting banget ada DTBTNS Season 3 dan semoga kualitasnya semakin meningkat biar tambah seru dan menarik, walaupun sebagai juri mungkin akan semakin pusing menilainya," katanya tertawa.Sementara itu, seniman muda asal Semarang, Arief Hadinata tidak menyangka meraih dua gelar sekaligus, yaitu juara 1 dan juara favorit di ajang DTBTNS Season 2 untuk kategori visual art. Dia berhasil memikat juri yang terdiri dari Oom Leo, Popo Mangun, Hana Madness, Bunga Fatia, dan Streoflow di kategori visual art. Keempat juri menganggap bahwa karya Arief sempurna dan tanpa cela dari segi komposisi warna, drawing, cerita yang diterjemahkan lewat visual, serta memiliki karakter yang kuat."Terharu banget dan gak nyangka bisa juara 1 plus dapat juara favorit pula. Finalis yang lain juga gak kalah bagus dan lebih famous dari saya. Di samping itu, lolos jadi finalis, bisa punya teman baru, dan bikin karya kolaborasi bareng setelah ini, bisa berkenalan dengan para juri dan panitia, jadi suatu kebanggan tersendiri dan tak bisa dinilai dengan nominal hadiah," kata Arief.Berikut daftar juara Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) Season 2:Juara 1: Mad ElephantJuara 2: SkibangeJuara 3: TremorrageJuara 4: Tuan MudaJuara 5: The HyggeJuara 1: Arief HadinataJuara 2: BhoteldJuara 3: LaboerJuara 4: ElienmenJuara 5: Zeinarivin