Rizky Febian Hiptonis Penonton The Papandayan Jazz Fest 2022

Penyanyi papan atas Rezky Febian tampil memukau dan menghipnotis para penonton The Papandayan Jazz Fest 2022 di Hotel The Papandayan, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 29 Oktober 2022.Rizky Febian tampil dalam sesi terakhir di Stage Suagi yang telah dinantikan oleh para pengunjung pada hari kedua The Papandayan Jazz Fest 2022. Pasalnya, penampilan Rizky Febian sangat ditunggu-tunggu oleh pengunjung The Papandayan Jazz Fest 2022.Putra sulung dari komedian Sutinas ini atau akrab disapa Sule, mengajak para pengunjung The Papandayan Jazz Fest 2022 untuk bergembira di akhir pekan dengan lagu-lagu yang ia dendangkan."Kita seru-seruan hari ini, karena saya senang bisa tampil di Bandung," kata Rizky saat menyapa para pengunjung The Papandayan Jazz Fest 2022 di Stage Suagi, Hotel The Papandayan, Jalan Gatot, Subroto, Kota Bandung, Sabtu, 29 Oktober 2022 malam.Lagu-lagu yang dibawakan Rizky pun mampu menghipnotis para kaula muda yang mayoritas memenuhi ballroom tersebut. Lagu 'Kesempurnaan Cinta' pun menggema di ruangan tersebut saat pengunjung turut bernyanyi.Pria yang akrab disapa Iki ini pun mengaku tegang tampil di publik Bandung yang merupakan daerah asalnya. Tampil di Bandung diakui Kiki, sangat berbeda dengan daerah lainnya karena memiliki keterikatan emosional yang sangat kuat dengan perjalnan hidupnya hingga titik saat ini."Suatu kebanggaan bisa tampil di acara ini, bisa menghibur semuanya. Jujur saya lebih nervous, lebih tegang main di Bandung dibandingkan daerah lainnya, saya takut kacaletot (salah berbicara)," ungkap Iki.Sekitar satu jam Rizky Febian menghibur pengunjung The Papandayan Jazz Fest 2022 dengan membawakan 7 judul lagu, diantaranya Kesempurnaan Cinta, Cuek, Makna Cinta, dan Hingga Tua Bersamamu.Sementara itu, rangkaian The Papandayan Jazz Fest 2022 masih akan berlangsung hingga Minggu, 30 Oktober 2022, yang akan menampilkan musisi-musisi lainnya termasuk Cakra Khan dan The Groove.