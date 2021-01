Tampil di OSC Medcom, Rahmania Astrini Bawakan "Menua Bersama"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Anugerah Online Scholarship Competition (OSC) Medcom digelar secara virtual melalui situs www.medcom.id dan akun YouTube Medcom id. Pada ajang pengumuman pemenang beasiswa OSC kali ini, tampil penyanyi muda Rahmania Astrini.Pada kehadirannya, gadis asal Kota Kembang ini menyanyikan lagu dengan judul "Menua Bersama". Lagu yang dirilis tahun 2017 ini merupakan ciptaan Ario Seto.Peraih Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik dalam AMI Awards 2019 ini juga membawakan lagu berjudul It's Amazing. Lagu ini diciptakan oleh Rahmania bersama Putri Amaristya dan Mytha Lestari.Dia juga melantunkan lagu miliknya yang berjudul "Finally Found You". Lagu yang rilis pada tahun 2020 ini diciptakan langsung oleh perempuan berusia 19 tahun itu. Terakhir, Rahmania bawakan lagunya dengan judul "Tanpa Rindu", ciptaan dirinya, Dimas Wibisana, dan Bianca Nelwan."Selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa. Semoga lancar terus, sukses terus," ucap Rahmania dalam OSC Medcom Virtual Awards 2020, pada Jumat, 29 Januari 2021.Nama Rahmania sendiri mulai dikenal di panggung hiburan Indonesia lantaran mampu mengawali karier dengan sangat baik. Ia bekerja sama dengan Toby Gad, salah satu produser musik Amerika Serikat yang dikenal menangani lagu-lagu hit dunia.Toby adalah orang di balik lagu "If I Were a Boy" dari Beyonce, "All of Me" dari John Legend, "Big Girls Don't Cry" dari Fergie. Toby juga terlibat dalam karya-kary Demi Lovato dan Selena Gomez.Sementara itu, acara ini menghadirkan Ketua Yayasan Surya Edukasi Bangsa Mohammad Mirdal Akib dan CEO Medcom.id Kania Sutisnawinata. Hadir juga Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate, dan Menteri Riset dan Teknologi RI Bambang Brodjonegoro.Online Scholarship Competition (OSC) merupakan Kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia, diadakan oleh portal berita dan video Medcom.id. OSC. Program ini memberikan kemudahan bagi putra-putri Indonesia agar bisa melanjutkan pendidikan hingga S1 dan S2 dengan menggunakan beasiswa yang diberikan kampus mitra OSC.OSC membantu peserta untuk tidak lagi perlu datang secara fisik ke perguruan tinggi untuk mendaftarkan diri. Melainkan, cukup mengikuti proses pendaftaran, seleksi, hingga wawancara secara daring atau online.OSC kini telah memasuki tahun keenam dalam penyelenggaraannya, bekerja sama dengan 19 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ternama di Indonesia, yang berada di delapan kota yang berbeda (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Makassar dan Bali).Sejak diadakan pada tahun 2015, hingga kini OSC menjangkau lebih dari 220.000 peserta dan 1.270 beasiswa yang telah diberikan untuk anak-anak Indonesia. Tahun 2020, OSC bekerja sama dengan 19 PTS dengan memberikan sebanyak 440 beasiswa. Pada tahun 2019, diberikan beasiswa kepada 420 siswa. Sedangkan tahun 2018, beassiwa diberikan kepada 360 beasiswa.(ASA)