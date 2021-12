Fariz RM Apresiasi Konsistensi The Papandayan Jazz Festival

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi Fariz RM akan tampil dalam acara The Papandayan Jazz Festival (TPJF) 2021. Ia mengapresiasi konser musik ini, karena berhasil diadakan dengan konsisten."Saya selalu mengapresiasi festival jazz atau pihak-pihak yang berani menyelenggarakan festival jazz yang teguh dan konsisten dalam visi dan misi," ujar Fariz kepada Metro TV.Ia menekankan bahwa konsistensi penyelenggaraan konser musik menjadi bagian penting dalam kelangsungan berkembangannya industri musik. Khususnya untuk TPJF, yang telah memasuki tahun keenam."Mereka masih konsisten, konsekuen terhadap visi dan misinya. Alhamdulillah menjadi trademark jazz festival yang perlu dipandang dan menjadi icon festival jazz di Indonesia maupun di dunia," tuturnya."Karena banyak festival jazz yang rontok yang udah runtuh. kayak North Sea Jazz Festival yang sudah enggak dilihat lagi. The Papandayan Jazz Festival ini memiliki eksklusifitas yang baik," pungkasnya.Di sisi lain, Fariz berharap adanya regenerasi dalam industri musik. Sebab, kehadiran para musisi muda yang percaya dan mau berkarier di musik jazz, sangat dinantikan.Tahun ini, The Papandayan Jazz Festival akan dimeriahkan oleh Slank, Raisa, Fariz RM, Nissan Fortz, New Blood, Ardhito Pramono, dan Kafin Sulthan. Hadir juga para finalis nasional dan internasional dari TP Jazz International Competition 2021.TPJF dilaksanakan pada Sabtu, 11 Desember dan Minggu, 12 Desember 2021 mulai pukul 17.00-20.30 WIB. Tersedia tiga kategori tiket untuk para calon penonton yang bisa dibeli melalui loket.com, atau GoTix.Kategori pertama ialah 2 Days Pass Access seharga Rp91.212 dan dapat mengakses acara pada 11–12 Desember 2021 secara streaming di GoPlay. Kemudian, kategori Stay&Fest seharga Rp981.212 untuk tiket TPJF dan paket menginap satu malam open date di The Papandayan Bandung, berlaku untuk satu orang.Kategori terakhir, Eat & Fest seharga Rp251.212. Penonton mendapatkan satu open date voucher untuk Thematic Weekly Buffet di Pago Restaurant The Papandayan dan tiket TPJF pada 11–12 Desember 2021, berlaku untuk satu orang.