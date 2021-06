Tiara Andini Anggap Penggemar seperti Keluarga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Tiara Andini terpilih sebagai juara Indonesian Artist of the Year dalam JOOX Indonesia Music Awards 2021. Ia pun menyampaikan terima kasihnya kepada penyelenggara acara dan para penggemarnya, Mootiara."Terima kasih, senang banget aku dapat penghargaan ini. Terima kasih, JOOX. Menurut aku keren banget, ini benar-benar real 100 persen dari fans," ucapnya dalam JOOX Indonesia Music Awards 2021 Winners Exclusive Media Roundtable."Jadi positifnya ini bisa menyatukan banyaknya Mootiara di Indonesia dan mereka bisa kenal satu sama lain, makin memperbanyak teman, bisa makin kompak lagi," tambahnya.Tiara juga menceritakan bagaimana dia menjalin hubungan dengan penggemar. Ia menekankan bahwa penggemar sendiri merupakan keluarga baginya, yang memberikan dukungan penuh pada kariernya."Mootiara itu sudah seperti keluarga sendiri karena mereka mendukung aku dari awal berkarier sampai sekarang. Mau ada acara apa pun kayak acara awards JOOX ini mereka terus mendukung aku seperti keluarga," tuturnya.Di sisi lain, ia memulai karier saat pandemi covid-19 terjadi. Cara Tiara mendekatkan diri dekat penggemarnya pun dengan memanfaatkan media sosial."Entah aku mention mereka, atau merepost postingan mereka, like postingan, jawab komentar, balas DM, main game bareng mereka juga aku sering," bebernya.Tentu kondisi sekarang berbeda dengan sebelum adanya pandemi. Penyanyi bisa dengan mudah melakukan meet and greet secara langsung, bisa mengobrol dan berfoto bersama."Kalau untuk saat ini mungkin kalau ketemu jadwalnya kita meet and greet lewat Zoom. Kita sebenarnya awal-awal sempat meet and greet langsung secara offline, pastinya tetap dengan protokol kesehatan dan terbatas," ungkapnya.(ELG)