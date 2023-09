Harga Tiket Konser TWICE di Jakarta, Termurah Rp1,2 Juta!

Seatplan dan harga tiket konser Twice di Jakarta. Foto: Instagram

Jakarta: TWICE akan menggelar konser ‘READY TO BE’ di Jakarta International Stadium, Jakarta, pada 23 Desember 2023. Tiketnya dibanderol mulai harga Rp1,2 juta.Promotor Mecimapro yang akan memboyong TWICE ke Jakarta dalam rangka konser telah mengumumkan seatplan dan jadwal penjualan tiket beserta harganya. Melalui media sosialnya, ia menyampaikan penjualan tiket itu terbagi menjadi dua sesi.Sesi pertama penjualan tiket konser TWICE berlangsung tanggal 21 September 2023. Sesi ini dikhususkan hanya untuk pemilik MCP member. Sedangkan sesi keduanya dapat diikuti secara umum, yakni pada 26 September."Ready to Be in Jakarta - Official Seat Plan," tulis akun resmi @mecimapro dalam unggahan Instagram, Selasa (12/9).Tiket konser TWICE dibedakan menjadi 7 kategori. Kategori termurah adalah Grey dengan harga Rp1,2 juta. Sementara kategori termahal adalah Pink Soundcheck Package yakni Rp3,6 juta. Kategori tersebut hanya bisa didapatkan dengan MCP member.Berikut ini rincian harganya:Rp3.600.000: Rp3.300.000: Rp2.900.000: Rp2.700.000: Rp2.700.000: Rp2.000.000: Rp1.200.000Dalam pengumuman tersebut promotor juga mengatakan bahwa kategori Grey hanya bisa dibeli oleh penonton berusia di atas 15 tahun. Kategori tersebut juga tidak direkomendasikan untuk lanjut usia (lansia) dan orang yang takut dengan ketinggian.Jadi, kira-kira Sobat Medcom mau beli kategori apa, nih?