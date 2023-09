Wajib Tahu! 10 Lagu TWICE Terpopuler Sebelum ke Konser di Jakarta

Berikut adalah sepuluh lagu TWICE terpopuler.

1. "FANCY"

2. "Feel Special"

3. "I Can't Stop Me"

4. "Likey"

5. "What is Love?"

6. "The Feels"

7. "TT"

8. "Cheer Up"

9. "Cry For Me"

10. "Like Ooh-Ahh"





TWICE adalah grup wanita asal Korea Selatan yang menggelar konser di Jakarta, pada 23 Desember 2023.TWICE memulai kariernya pada 2015 lalu. Grup ini dibentuk oleh JYP Entertainment dari sebuah program televisi bernama Sixteen.Selama kariernya, mereka kerap menghasilkan banyak lagu hit yang membuatnya dikenal oleh orang dari berbagai negara. Bisa dikatakan TWICE adalah salah satu grup K-Pop yang populer, baik di Korea Selatan maupun di negara lainnya, khususnya Asia.Lagu ini masuk ke dalam EP ke-7 TWICE yang bertajuk FANCY YOU dan dirilis pada 22 April 2019. Pada Desember 2019, "Fancy" telah terjual lebih dari 100.000 kopi di Amerika Serikat dan lagu tersebut juga menjadi lagu tercepat yang melampaui 100 juta streaming.Beberapa bulan setelah perilisan EP ke-7, TWICE kembali merilis album ke-8 bertajuk Feel Special pada 23 September 2019. "Feel Spesial" dipilih sebagai lagu utama dari album tersebut.Lagu ini merupakan lagu utama dari album studio ke-2 TWICE yang bertajuk Eyes Wide Open. Lagu "I Can't Stop Me" dirilis pada 26 Oktober 2020.Pada 2017 lalu, TWICE merilis lagu bertajuk "Likey". Lagu tersebut masuk ke dalam album studio pertama TWICE yang dirilis tepatnya pada 30 Oktober 2017.Melalui EP What Is Love?, TWICE merilis lagu dengan judul yang sama pada 9 April 2018. Lagu ini bercerita tentang para gadis yang bermimpi atau membayangkan kisah cinta setelah mempelajarinya melalui buku, film, atau drama.Lagu ini merupakan lagu berbahasa Inggris pertama yang dimiliki TWICE. Lagu "The Feels" dirilis pada 1 Oktober 2021.Lagu yang mengekspresikan emoji sedih ini masuk ke dalam EP ke-3 TWICE yakni Twicecoaster: Lane 1. Lagu "TT" dirilis pada 24 Oktober 2016.Dengan lagu ini, TWICE berhasil menaikkan popularitas mereka sebagai sebuah grup K-Pop. Lagu yang masuk ke dalam EP ke-2 TWICE ini dirilis pada 25 April 2016 dan berhasil merajai chart di Korea Selatan pada waktu itu.Lagu yang memiliki konsep toxic love-hate relationship ini dirilis pada 18 Desember 2020. Meskipun begitu, Twice mengungkapkan dan menampilkan lagu tersebut untuk pertama kalinya di Mnet Asian Music Awards pada 6 Desember 2020.Lagu ini menjadi lagu debut TWICE dalam EP pertama yang bertajuk The Story Begins. Lagu "Like Ooh-Ahh" dirilis pada 20 Oktober 2015.