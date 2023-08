Konser aespa di Tokyo Dome Dihadiri 94 Ribu Penonton

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

aespa LIVE TOUR 2023 SYNK: HYPER LINE in JAPAN - Special Edition diadakan pada 5 dan 6 Agustus 2023, di Tokyo Dome, Jepang. Tiket konser ini pun terjual habis dan dihadiri oleh total 94,000 penonton.Konser aespa yang diadakan di 4 kota Jepang dari bulan Maret hingga Mei 2023, yaitu Osaka, Tokyo, Saitama, dan Nagoya, dengan total 10 pertunjukkan ini seluruhnya berhasil terjual habis. Ini merupakan rekor yang dicapai bahkan sebelum aespa debut secara resmi di Jepang.Penampilan aespa di Tokyo Dome ini merupakan edisi khusus yang merupakan peningkatan dari konser SYNK: HYPER LINE. Dalam konser kali ini, aespa menampilkan lagu baru mereka "Spicy" dan "Welcome To MY World," juga "Hold On Tight" versi EDM. Konser ini juga dilengkapi dengan LED, lift, moving stage, dan moving car.Dalam konser yang berlangsung sekitar 3 jam ini, aespa menampilkan total 28 lagu-lagu hit mereka, termasuk penampilan solo para anggotanya, seperti "Menagerie" dari KARINA, "Wake up" dari NINGNING, lagu BoA "Shine We Are!" yang dinyanyikan oleh WINTER, dan "Keep Goin’" yang ditulis sendiri oleh GISELLE untuk konser Tokyo Dome ini.“Terima kasih banyak karena telah datang ke dunia aespa. Kami akan terus bekerja lebih keras untuk menjadi aespa yang dicintai oleh semua orang,” kata aespa pada bagian akhir konser.Sementara itu, aespa akan melanjutkan konser mereka di 14 kota di Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Eropa dimulai pada 13 Agustus 2023, di Los Angeles.