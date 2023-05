PODFEST, Festival Podcast Pertama di Indonesia Digelar Akhir Pekan Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Siniar atau podcast semakin menjadi bagian dari gaya hidup digital. Ragam informasi yang disampaikan secara inklusif membuat podcast memiliki daya tarik tersendiri. Pada Sabtu, 3 Juni 2023, sebuah festival kolaboratif insan siniar Indonesia bertajuk PODFEST digelar untuk pertama kalinya di M Bloc Space, Jakarta.PODFEST diramaikan dengan beberapa siniar yang telah menghadirkan konten-konten secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, antara lain Agak Laen!, BKR Brothers X Unfaedah Podcast, Capek Mikir with Jebung, Do You See What I See X Podcast Malam Kliwon, GJLS, Podcast Ancur, Podcast Raditya Dika, Podkesmas, Rapot, dan kreator lainnya seperti Podcast Retropus, Nomaden, Podcast Seminggu, Podcast Senen Kemis, Podcast Senggol Bacot, Pokuss, dan Sruput Nendang, serta penampilan Live Karaoke dari Ucup Pop.PODFEST akan menghadirkan tiga panggung dengan nuansa "nongkrong," yaitu HAHA Stage, HIHI Stage, dan HEHE Stage. Acara yang didukung oleh Spotify ini digelar oleh BOSS Creator.Dilansir dari keterangan pers, Angga Nggok, CEO Podkesmas Asia, berharap PODFEST menjadi titik penting dalam ekosistem siniar di Indonesia untuk mengembangkan dunia podcast Indonesia.