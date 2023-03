The Stories Season 2: Balada Cerita Ramadhan 2023 Tayang di 4 Stasiun Radio

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Prambors, Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio yang tergabung dalam Masima Radio Network meluncurkan The Stories Season 2: Balada Cerita Ramadhan 2023. Balada Cerita Ramadhan sebelumnya merupakan program unggulan Prambors dalam bentuk drama audio yang hadir setiap tahunnya.Tahun 2023 menjadi tahun pertama Balada Cerita Ramadhan ditayangkan serempak di empat stasiun radio yang berbeda. Disiarkan setiap hari selama bulan Ramadan menjelang waktu berbuka puasa, The Stories Season 2: Balada Cerita Ramadhan 2023 mencakup kisah-kisah dengan berbagai genre, mulai dari romansa, komedi, drama-keluarga, hingga horor.Tidak hanya bisa didengarkan di radio, The Stories Season 2: Balada Cerita Ramadhan 2023 juga bisa dinikmati secara lengkap di aset digital Prambors, Delta FM, Bahana FM dan Female Radio. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk terus menjaga keberlanjutan karya berbentuk drama audio. Untuk itu, Balada Cerita Ramadhan kerap menjaga eksistensinya dengan selalu konsisten untuk menghadirkan kisah yang menarik, inspiratif, seru, dan tentunya menghibur.“Balada Cerita Ramadhan itu gongnya Prambors setiap tahun dan menjadi program yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya, jadi enggak heran kalau Balada Cerita Ramadhan pernah menjadi trending topic di Twitter tahun 2020 lalu. Melihat respon yang begitu positif itu, kami melakukan inovasi untuk memperluas jangkauan pendengar Balada Cerita Ramadhan, dengan menyiarkan The Stories Season 2: Balada Cerita Ramadhan 2023 di empat stasiun radio sekaligus yaitu Prambors, Delta FM, Bahana FM dan Female Radio. Next plan-nya, kami punya harapan drama audio ini bisa terus kami kembangkan, bahkan hingga berbentuk audio visual,” ujar Malik Sjafei Saleh, CEO Masima Corporation.The Stories Season 2: Balada Cerita Ramadhan 2023 merupakan kelanjutan dari The Stories Season 1 yang telah tayang pada November 2022. Ditulis dengan penuh keseruan oleh Rizki Rahmadania Putri, The Stories menceritakan tentang perjalanan persahabatan geng PPK (Para Pencari Kesetiaan) yang diperankan oleh para penyiar Prambors. Terdiri dari Ayas (Bella Arswendita) si ‘mom of the group’, Ares (Beryl Rasandavi) si cuek yang kejebak friendzone, Ale (Ralvi Nasution) si playboy yang belajar setia, dan Amira (Hanny Dini) si fans K-Pop garis keras. Drama audio yang tayang perdana dengan total delapan episode itu berhasil mencapai total 24 ribu pendengar dan akan terus bertambah. Hal ini juga menjadi salah satu alasan Balada Cerita Ramadhan mengangkat The Stories Season 2 untuk disajikan selama bulan Ramadhan 2023.Selain alur cerita yang beragam, Balada Cerita Ramadhan tahun ini mengundang beberapa artis ternama, seperti Dwi Sasono, Umay Shahab, Della Dartian, Nino Kayam, Dustin Tiffani, Twinda Rarasati, dan Ayu Dyah Pasha yang turut mengungkapkan rasa senangnya bisa ikut dalam Balada Cerita Ramadhan 2023.“Senang sekali bisa ikut jadi salah satu cast di The Stories Season 2 (Balada Cerita Ramadhan2023) ini. Saya ikut dari proses reading hingga produksinya, ternyata fun sekali dan menjadi sebuah hal baru bagi saya. Ini pertama kalinya saya ikut di project drama berbasis audio dan ternyata cukup challenging karena pemainnya dituntut untuk bisa menyampaikan pesan ceritanya tanpa ekspresi muka. Seru banget, deh, ditunggu saja full episodenya,” ujar Ayu Dyah Pasha, cast The Stories Season 2: Balada Cerita Ramadhan 2023.Dalam rangka mengapresiasi pendengar Balada Cerita Ramadhan, Masima Radio Network juga mengadakan kuis berhadiah total puluhan juta rupiah. Hanya dengan menjawab pertanyaan kuis yang diberikan, pendengar Balada Cerita Ramadhan berkesempatan mendapatkan hadiah setiap harinya, tentunya dengan mendengarkan full version dari setiap episodenya. Dengarkan The Stories Season 2: Balada Cerita Ramadhan 2023 secara lengkap hanya di PramborsRadio Apps www.bahanafm.co.id , dan www.femaleradio.co.id