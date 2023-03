Ini Landasan Hukum yang Dipakai Once dalam Membawakan Lagu Dewa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dhani Ultimatum Once

"Karena sekarang Dewa 19 sedang melakukan tur. Habis lebaran, nanti 2 kali (manggung) dalam seminggu, itu tur bersama Dewa 19. Jadi, tidak boleh ada konser lain yang mengganggu yang menggunakan lagu Dewa 19."

"Saya menjaga kemurnian dari konser Dewa yang dilangsungkan setelah lebaran. Sampai nanti saya umumkan lagi. Karena konser Dewa 19 sampai Desember 2023 full," tukas Dhani.

(ASA)

Once Mekel menegaskan dirinya tidak bersalah secara hukum dengan membawakan lagu Dewa. Toh, kini Once menyebut hanya membawakan lagu Dewa yang turut dia ciptakan, yaitu "Cemburu.""Dari dulu saya juga begitu (enggak banyak membawakan lagu Dewa). Enggak yang (orang pikir) sampai 10 lagu. Paling banyak 3 lagu. Itu pun dulu," kata Once dalam jumpa pers di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Maret 2023.Once dalam penampilan solonya belakangan hanya membawakan 1 lagu Dewa, "Cemburu," yang terdapat dalam album Bintang Lima (dirilis pada tahun 2000). Album Bintang Lima adalah album debut Once sebagai vokalis Dewa, menggantikan Ari Lasso."Saya (sekarang) tidak akan membawakan lagu Dewa yang tidak saya ciptakan. Saya bawakan 'Cemburu' yang saya ciptakan. Saya ciptakan musiknya, Dhani liriknya," kata Once.Once yang juga merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia membeberkan bahwa para penyanyi sebenarnya dijamin secara Undang-Undang dalam membawakan karya pencipta lagu, selama membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Nantinya, LMK akan meneruskan pembayaran royalti itu kepada para pencipta lagu yang telah mendaftarkan karya-karyanya ke LMK.Landasan hukum itu dijelaskan Once bersama kuasa hukumnya, Panji Prasetyo."Saya kalau manggung ada kontrak EO (Event Organizer) akan membayar royalti kepada LMKN. dari kacamata hukum positif sulit mengatakan saya bersalah."Lebih lanjut Once menjelaskan bahwa landasan hukum membawakan karya pencipta lagu dijamin dalam UU Hak Cipta Pasal 23 ayat (5), yaitu “Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukkan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."Once sendiri sebelumnya pernah membahas perihal royalti saat membawakan lagu Dewa kepada Dhani secara langsung. Saat itu, menurut Once, Ahmad Dhani paham mekanisme pembayaran royalti melalui LMK."Dia setuju pembayaran royalti melalui LMK dia. Dia tergabung di WAMI. saya kaget kenapa melarang saya."Polemik ini muncul setelah sebelumnya Ahmad Dhani mengumumkan bahwa dirinya melarang Once membawakan lagu Dewa."Saya umumkan, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini, saya larang Once Mekel atau Elfonda Once menyanyikan lagu Dewa 19," kata Ahmad Dhani di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa, 28 Maret 2023.Dhani beralasan bahwa setelah Lebaran 2023, Dewa memiliki jadwal konser yang padat dan dirinya tidak ingin konser Dewa terganggu dengan Once yang juga membawakan lagu Dewa dalam penampilan solonya.