Raisa Kenalkan "Si Kecil" di Konser Fermata

Raisa Andriana membuka panggung Fermata Intimate Concert dengan tiga lagu Anganku Anganmu, Pergilah, dan Bye Bye. Usai membawakan tiga lagu tersebut, Raisa merasa cukup lelah."Aduh, Capek juga ya," curhat penyanyi yang akrab disapa Yaya itu di The Hall Senayan City, Jakarta, Rabu, 21 November 2018."(Yaya I Love You!). I love you juga. Kalau diteriakin I love you, harus diteriakin lagi.""Assalamualaikum semua. Selamat malam dan selamat datang di Fermata. Kerasa kan intimate? Harusnya sih. Aku Raisa dan ini bayi, kenalkan. Namanya, belum ada," kata Raisa.Ia mencoba berdialog untuk meredam rasa gugup dalam aksi panggungnya. "Aku deg-degan. Capek loh baru tiga lagu," kata Raisa."Aku mau di atas panggung enggak mau cepat-cepat, enggak mau buru-buru karena pingin ingat momen-momen ini. Yang pasti bakal dikangenin dan di-cranky-in beberapa bulan nanti.""Cuma waktu nulis songlist, kita bingung lagu cepat antara naikin mood atau lagu galau buat naikin semangat penonton. Entah kenapa penonton lebih semangat, apa yang salah dengan kalian? Mungkin galau bareng-bareng kalian suka, ya?" tuturnya."Ini salah satu lagu yang aku suka. Aku deg-degan. Judulnya, Biarkanlah," sambung Raisa.Aksi panggung Raisa berlanjut dengan lagu Biarkanlah dan Terjebak Nostalgia.(ELG)