Rich Brian dan NIKI Ikut Isi Album OST Film Shang-Chi

Rapper asal Indonesia, Brian Imanuel Soewarno alias Rich Brian, kembali menunjukkan kualitas bermusiknya. Kali ini, ia berpartisipasi dalam bagian trailer terbaru film Marvel Studios, tepatnya official motion picture soundtrack.Lagu yang dirilis oleh Marvel Music/Hollywood Records dan Interscope Records itu berjudul "Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings". Album yang berjudul Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album ini menggandeng 88rising, agensi terkemuka bagi para penyanyi Asia dan Asia-Amerika di seluruh dunia, sebagai produser eksekutif.Album tersebut dirilis di seluruh dunia bersamaan dengan perilisan global film Marvel Studios, Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings.Album tersebut menampilkan sejumlah penyanyi ternama. Di antaranya, Anderson Paak, Rich Brian, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, Audrey Nuna, NIKI, Guapdad 4000, Warren Hue, keshi, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake, dan deretan penyanyi lainnya.Sementara itu, kolaborasi 88rising dengan sutradara film Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, menghadirkan deretan generasi terbaru penyanyi Asia dari seluruh dunia. 88rising menggunakan San Francisco, yang merupakan latar dari film tersebut, untuk mengungkap kisah dan pengalaman orang Asia-Amerika secara lebih mendalam.Mulai dari bagaimana kehidupan sehari-hari di rumah, persahabatan, hingga kisah cinta pertama. Layaknya film Shang-Chi, album ini juga mengacu pada tema yang universal tentang keluarga, yakni bagaimana seseorang melihat hubungan keluarga mereka di masa lalu, kini, dan nanti."Melalui album ini, saya ingin membawa para penyanyi untuk bersatu dan menceritakan kisah tentang cinta sejati dan kenangan saat seseorang tumbuh dewasa," ujar Cretton dan pendiri 88rising, Sean Miyashiro, dalam siaran pers."Tentang hangatnya masakan ibu atau buah potong andalannya dan bagaimana ia selalu ada untukmu walau kadang keberadaannya kurang dihargai," tambah mereka.Mereka menjelaskan bahwa lagu-lagu dalam album tersebut didedikasikan untuk dansa pertama orang tua kita saat muda. Juga sekaligus merayakan kisah cinta dan jiwa muda para orang tua."Album tersebut merupakan bentuk apresiasi untuk pengorbanan dan dedikasi untuk mereka yang senantiasa memberikan kesempatan untuk kita menjadi orang yang lebih baik," jelas mereka.Terdapat 18 lagu dalam album Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings: The Album. Berikut ini daftar lengkapnya.1. Always Rising - NIKI, Rich Brian, Warren Hue2. Diamond + and Pearls - DPR LIVE, DPR IAN, peace.3. In The Dark - Swae Lee, Jhené Aiko4. Lazy Susan - 21 Savage, Rich Brian, Masiwei, Warren Hue5. Nomad - Zion.T, Gen Hoshino6. Fire in the Sky - Anderson .Paak7. Lose Control – JJ Lin8. Every Summertime – NIKI9. Never Gonna Come Down - Mark Tuan, BIBI10. Foolish - Rich Brian, Warren Hue, Guapdad 400011. Clocked Out! - Audrey Nuna, NIKI12.Act Up - Rich Brian, Earthgang13. Baba Says - Various Artists14.Run It - DJ Snake, Rick Ross, Rich Brian15. Swan Song - Saweetie, NIKI16. War With Heaven – keshi17. Hot Soup - 88rising, Simu Liu18. Warriors - Warren Hue, Seori(ELG)