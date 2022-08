Dewa 19 Rekam Ulang Lagu dari Album Lawas, Vokal Ari Lasso Diganti Virzha dan Ello

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lebih dari dua dekade berlalu, lagu cinta ini menemukan napas baru

(ASA)

Grup musik Dewa19 kembali merilis single. Kali ini menampilkan duet Ello dan Virzha untuk pertama kalinya dalam format rekaman.Dewa 19 melanjutkan perilisan karya-karya lama mereka dalam format baru. Kali ini, mereka merilis "Still I’m Sure We’ll Love Again," sebuah lagu dari album Format Masa Depan yang aslinya menampilkan vokal Ari Lasso. Tidak tanggung-tanggung, kali ini kedua vokalis yang belakangan sering diajak manggung, Virzha dan Ello, ikut terlibat berbarengan. Keduanya membagi peran vokal utama di single terbaru ini."Still I’m Sure We’ll Love Again" sendiri, adalah salah satu warna berbeda yang ada di album revolusioner Format Masa Depan. Single ini juga jadi salah satu yang terdengar sangat romantis – selain single utama "Aku Milikmu" dan "Tak Akan Ada Cinta yang Lain" - di tengah katalog lagu lain di album itu yang keras dan punya suara lantang pada isu-isu yang dikandungnya. Album ini Format Masa Depan dirilis pada tahun 1994.Selain itu, di dalam katalog panjang Dewa 19, lagu "Still I’m Sure We’ll Love Again" merupakan satu dari sedikit lagu-lagu mereka yang ditulis dalam Bahasa Inggris. Lagu-lagu berbahasa Inggris ini merupakan salah satu penanda era awal karier Dewa 19 bersama Ari Lasso.Dengan aransemen yang lebih segar dan terdengar terbarukan, "Still I’m Sure We’ll Love Again" diperkenalkan kembali lewat vokal variatif milik Virzha dan Ello. Ini juga merupakan kali pertama mereka berdua berduet dalam menyanyikan lagu Dewa 19 dalam rekaman. Sebelumnya, jika duet terjadi, itu hanya berlangsung di panggung di kala keduanya menjadi vokalis di dalam set live Dewa 19.“Sebelumnya kami belum pernah dipersatukan di dalam rekaman. Ini yang pertama kalinya. Saya kebagian di bagian depan, lalu Virzha mengikutinya di belakang,” cerita Ello.“Ya, menarik juga melihat bagi-bagi vokalnya. Aransemennya Ahmad Dhani bikin enak untuk ngebagi antara saya dan Ello,” tambah Virzha.Sementara, Ahmad Dhani menimpali, “Lagu ini memang perlu napas baru. Dulu Ari Lasso yang nyanyi, sekarang sekaligus langsung Ello dan Virzha. Aransemennya juga mengikuti zaman. Masih khas Dewa 19, tapi disesuaikan dengan market yang sekarang.”“Karakter vokal mereka berdua masuk dengan aransemen baru yang saya kerjakan. Hasil akhirnya asyik dan masih memberi warna khas Dewa 19. Keputusan untuk menduetkan mereka juga merupakan sebuah eksperimen yang cocok dengan hasil akhirnya,” tambah Ahmad Dhani lagi.Dirilisnya "Still I’m Sure We’ll Love Again" juga merupakan bagian dari upaya panjang untuk merayakan 30 Tahun Dewa19 sekaligus pembaruan karya-karya klasik mereka. Tercatat, sepanjang 2022 ini, sudah beberapa single diaransemen ulang. Kesemuanya dirilis dengan vokal Ello atau Virzha. Beberapa bahkan merupakan non-single track di zamannya.“Lagu-lagu itu kan bagus. Jadi, ketika diperkenalkan ulang ke market yang sekarang, sambutan juga ok. Memang sengaja dikasih napas baru lewat vokal Ello dan Virzha yang segar,” papar Ahmad Dhani.Perjalanan panjang Dewa19 setelah kembali aktif bermusik dan beraksi di panggung memang selalu menarik untuk diikuti. Dengan empat orang personil yang tersisa secara resmi, format penyanyi yang selalu berganti-ganti, memberikan pengalaman yang berbeda bagi penggemar mereka. Yang paling penting, lagu-lagu nostalgia bisa berubah bentuk jadi terbarukan sesuai dengan masing-masing vokalis yang membawakannya.Saat ini, Dewa beranggotakan Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Yuke Sampurna dan Agung Yudha. Belakangan ini, Ello dan Virzha menjadi dua vokalis tamu yang mendominasi penampilan panggung Dewa19.Single "Still I’m Sure We’ll Love Again" dirilis pada Jumat, 5 Agustus 2022 dan sudah bisa didengarkan di berbagai macam digital streaming platform.“Semoga, niat Dewa19 untuk memperkenalkan kembali lagu-lagu bagus kami yang dulu belum begitu terhighlight bisa diterima. Sampai ketemu di panggung-panggung live kami,” tutup Ahmad Dhani.