Banjir Peminat, Ajang Pencarian Bakat The Next Vibes Perpanjang Masa Pendaftaran

Ajang pencarian bakat The Next Vibes memasuki musim keduanya. Di ajang keduanya ini, The Next Vibes kebanjiran peserta yang berasal dari daerah-daerah.Dari ribuan peminat, Eventori selaku penyelenggara kini mengkurasi lebih dari 500 talenta untuk melangkah ke babak berikutnya. Animo para remaja untuk mengikuti acara juga begitu besar.Peningkatan ini membuktikan banyak talenta baru di dunia hiburan yang sudah siap terjun ke industri. Wajah-wajah baru ini juga datang dengan tontontan yang beragam, seperti paduan tari dan sulap, serta tari kontemporer.Melihat animo yang begitu besar, Eventori memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran atau submission video hingga 30 Agustus 2022, untuk memberi kesempatan lebih banyak lagu talenta di seluruh Indonesia mengikuti ajang ini."Karena para talenta yang ada di Indonesia ini membutuhkan akses atau sambungan dengan industri hiburan yang lebih besar dan juga media. Dengan waktu pendaftaran yang lebih panjang, semoga kita bisa menemukan mutiara terpendam dari berbagai pelosok Indonesia," kata CEO Eventori Vikri Ardiansyah dalam keterangan tertulisnya.Penambahan jumlah peserta diyakini Vikri berkat kerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (APKASI) yang ikut mensosialisasikan program ini secara luas. Sehingga peserta datang antara lain dari Kutaraja, Aceh; Kapuas, Kalimantan Tengah; Konawe, Sulawesi Tenggara; hingga Labuan Bajo, Nusa Tengara Timur.“Kami mengamati peningkatan kualitas dan daerah asal peserta di Season 2 ini. Kerja keras menyiapkan video untuk diikutkan dalam ajang ini juga patut diapreasiasi. Ini menunjukkan betapa besar potensi talenta industri hiburan di daerah yang membutuhkan akses menuju pangung-panggung yang lebih besar," katanya.Ajang The Next Vibes akan berlangsung hingga awal tahun depan dengan hadiah total Rp 1 miliar. Sesi pertama dari ajang ini telah selesai dengan menghadirkan diva Ruth Sahanaya, Ketua Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO) Nanda Persada, dan Talent Manager Eventori Ivan Edbert sebagai juri.Puncak dari rangkaian acara ini adalah konser megah yang mempertemukan talenta baru dengan para bintang yang telah lebih dulu bersinar di panggung hiburan.