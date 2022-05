Westlife akan Konser di Jakarta, Ini Harga Tiketnya!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boyband asal Irlandia, Westlife, akan menggelar konser di Jakarta, pada 11 Februari 2023. Jakarta resmi menjadi salah satu destinasi dalam tur Westlife yang bertajuk The Wild Dreams Tour - All The Hits!Kabar konser Westlife di Jakarta ini diumumkan oleh promotor PK Entertainment, pada 24 Mei 2022."Kami sangat antusias mengumumkan bahwa Westlife akan tampil di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta, pada Sabtu, 11 Februari 2023," tulis PK Entertainment lewat akun Instagram-nya.Harry Sudarma, Co-founder & Chief Operating Officer, berjanji bahwa konser Westlife di Jakarta nanti akan memberikan pengalaman maksimal bagi penonton.“Setelah mengumumkan konser JB kemarin, merupakan suatu kebanggaan bagi PK Entertainment dapat kembali mengumumkan kabar gembira bagi para pecinta konser di Indonesia. Westlife akan membawa pertunjukan yang spektakuler berskala stadium di Jakarta pada tahun 2023. Gelaran konser ini merupakan bentuk semangat kami sebagai promotor untuk terus berkontribusi membangkitkan industri ekonomi kreatif di Indonesia. Tentunya konser ini akan diadakan dengan mengikuti segala protokol kesehatan dan aturan yang berlaku. Kenyamanan penonton saat menikmati pertunjukan sangat kami prioritaskan. Kami berharap jumlah kapasitas dan kursi yang kami sediakan dapat menunjang penonton untuk mendapatkan pengalaman konser terbaik. Untuk para penggemar Westlife di Indonesia, pastikan jangan sampai ketinggalan konser luar biasa ini, tiket dapat diperoleh mulai dari hari Sabtu, 28 Mei 2022 pukul 10.00 WIB, semua tiket hanya bisa dibeli secara online di website resmi yaitu www.westlifeinjakarta.com dan melalui Super Apps Livin' by Mandiri," ujar Harry Sudarma.Dalam penampilannya nanti, Westlife akan membawakan semua lagu hits-nya seperti "Swear It Again", "Flying Without Wings" dan "World of our Own" serta lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk "Wild Dreams".Lebih lanjut, PK Entertainment mengumumkan penjualan tiket akan dibuka pada 28 Mei 2022. Tiket akan dijual dalam enam kategori, yaitu:VVIP : dengan reservasiCategory 1: Rp 3.500.000Category 2: Rp 2.750.000Category 3: Rp 2.450.000Category 4: Rp 1.750.000Category 5: Rp 1.450.000Ini bukan kali pertama Westlife tampil di Indonesia. Pada 2017, Westlife sempat tampil di Prambanan Jazz. Kemudian pada 2019, Westlife tampil di ICE BSD, Tangerang, dalam rangkaian The Twenty Tour, dalam kesempatan itu Westlife juga tampil di Semarang.