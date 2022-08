Duta Sheila on 7 Putuskan Solo Karier, Reaksi Eross Candra Tak Terduga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vokalis Sheila On 7, Duta mengungkap keputusannya untuk bersolo karier, beberapa lagu pun sudah ia ciptakan, dan siap ia luncurkan dalam proyek solonya itu.Untuk keperluan manggung, pemilik nama asli Akhdiyat Duta Modjo itu bahkan sudah mencoba tampil beberapa kali, terutama untuk pentas-pentas internal, gathering, wedding. Namun itu pun ia lakukan di sekitar wilayahnya, yakni di Yogyakarta dan sekitarnya.Duta mengaku di umurnya yang semakin bertambah ia ingin memiliki pengalaman lebih dan mencoba hal baru di dunia musik. Eross Candra disebut Duta justru heran karena dia baru kepikiran bersolo karier sekarang.“Umurku sudah 42 Mas, perlu sesuatu yang baru. Eross (gitaris Sheila On 7) malah heran kenapa nggak dari dulu aku coba nyanyi solo. Lagian aku kan juga ingin main bareng musisi-musisi lain, dari proyek solo ini mungkin aku bisa dapat wawasan dan sesuatu yang berbeda. Jadi gak cuma dengerin suara gitarnya Eross terus, hahaha,” ujar Duta dikutip dari wawancara dengan KR Jogja.Di luar Sheila On 7, Duta selama ini diiringi oleh DKK yang merupakan singkatan dari ‘Dan Konco Konco’. Para penanggap biasanya meminta Duta DKK membawakan lagu-lagu Sheila On 7, tapi tidak semua bisa dipenuhi. Duta mengaku hanya akan menyanyikan lagu-lagu Sheila On 7 yang ia ciptakan, ditambah dengan lagu-lagu yang memang disukainya dari musisi-musisi lain.Proyek solo Duta kali ini sangat dinantikan dan menarik para penggemarnya, apalagi di Sheila On 7, personel lain seperti Eross sudah beberapa kali terlibat proyek lain dan bahkan mengeluarkan album solo gitarnya.Diketahui, meski memutuskan untuk menekuni solo karier, namun bukan berarti Duta akan hengkang dari Sheila On 7 yang selama ini membesarkan namanya.