Konser Ikonik The Beatles di Rooftop Tayang di Bioskop dalam Format IMAX

Salah satu penampilan paling ikonik The Beatles adalah konser terakhir mereka di rooftop gedung Apple Corps, London, Inggris, pada 30 Januari 1969. Kini, para penggemar Beatles akan merasakan sensasi yang maksimal karena konser bersejarah itu akan ditayangkan di bioskop dalam format IMAX.IMAX sendiri merupakan singkatan dari Image Maximum, yaitu teknologi yang memberikan pengalaman menonton dengan layar yang lebih besar dan resolusi yang lebih detail.Film konser The Beatles itu berjudul The Beatles: Get Back - The Rooftop Concert, tayang pada 30 Januari 2022, sebagai penanda 53 tahun konser publik terakhir dari The Beatles.Film ini merupakan bagian dari film dokumenter The Beatles: Get Back yang telah dirilis lewat Disney+, namun dimaster ulang agar optimal tayang dalam format IMAX."Saya senang konser rooftop (yang diambil dari) The Beatles: Get Back dapat dinikmati dalam format IMAX, di layar besar.""Itu adalah konser terakhir The Beatles dan (menonton lewat bioskop IMAX) adalah cara sempurna untuk melihat dan mendengarnya," kata Peter Jackson, sutradara film dokumenter The Beatles: Get Back.Saat artikel ini dipublikasi, belum ada konfirmasi apakah film ini akan tayang di Indonesia atau tidak.