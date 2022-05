Faouzia Rilis Album Debut Citizens

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Penyanyi/penulis lagu/multi-instrumentalis internasional berdarah Maroko-Kanada, Faouzia telah merilis album debutnya yang telah lama ditunggu-tunggu, CITIZENS, via Atlantic Records.Album ini meliputi beberapa hits baru seperti "RIP, Love" dan "Minefields" ft. John Legend , beserta lima lagu baru lainnya, termasuk lagu pertama Faouzia yang sepenuhnya ia produksi sendiri, "Don't Tell Me I'm Pretty" dan single barunya, "Anybody Else" yang hadir dengan video lirik.Trek dari CITIZENS telah digunakan lebih dari 1,5 juta kali pengguna Tiktok, mengumpulkan lebih dari 3 miliar views di seluruh platform.Dikenal karena ciri khas nya yang menggabungkan unsur-unsur gaya musik Maroko dan Arab ke dalam lagu-lagu pop mainstream, penyanyi tri-lingual ini menceritakan hal mendalam tentang bagaimana rasanya "tidak berdaya" ketika hidup sebagai warga di kota besar."Setelah bertahun-tahun menunggu, saya akhirnya dapat berbagi karya pertama saya dengan semua orang yang telah mengikuti perjalanan saya sejak awal," kata Faouzia."CITIZENS merupakan hasil nyata atas kerja karena cinta; koleksi musik ini lah yang paling menceritakan jalan yang telah kami ambil bersama-sama dalam perjalanan ini, dan sedikit cuplikan untuk masa yang akan datang. Masing-masing lagu ini memiliki tempat spesial di hati saya untuk alasan yang berbeda, tetapi mendengar makna yang mereka ambil untuk orang lain adalah apa yang benar-benar membuat semua ini lebih menarik. Saya tidak sabar untuk kembali ke panggung akhir tahun ini dan menyanyikan lagu-lagu ini dengan kalian semua!"Dengan lebih dari 790 juta streaming global hingga saat ini, Faouzia memiliki jangkauan sosial gabungan lebih dari 8 juta followers dan baru-baru ini dinominasikan untuk penghargaan bergengsi JUNO Award untuk Breakthrough Artist Of The Year. Ia memulai musik barunya dengan single empowerment, "Puppet" dengan video klip resminya yang disutradarai oleh film maker pemenang Emmy Award Kyle Cogan (Charlie Puth, Machine Gun Kelly, Madison Beer).Hits dari album breakout ini, "RIP, Love" secara langsung menjadi global smash, dengan lebih dari 30 juta streams di seluruh dunia antarai lain negara-negara yang jauh seperti AS, Indonesia, Malaysia, Kanada, Maroko, Jerman, Singapura, Mesir, Prancis, Inggris, Aljazair, Arab Saudi, Filipina, India, dan Belanda. Lagu ini juga telah mengumpulkan lebih dari 2 miliar views di TikTok, dengan lebih dari 1,2 juta video dibuat. Ditulis oleh Faouzia dan diproduksi oleh Jakke Erixson dan Tor Eimon. "RIP, Love" juga telah menuai pujian dari outlet top seperti Rolling Stone, PEOPLE, Billboard, Entertainment Tonight, UPROXX, dan banyak lagi.