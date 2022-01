Sheryl Sheinafia Rilis Lagu Baru tentang Kesempatan Kedua dan Perasaan Tak Pasti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Sheryl Sheinafia kembali merilis single baru. Single berjudul "Earn It" itu melengkapi proyek trilogi yang diusung, dengan sebelumnya melepas "Want Ur Love.""Earn It" diproduseri oleh Happie dan Chaz dari The Aristocratz. Sheryl menulis lirik lagu ini bersama tim penulis lirik, yaitu Chaz Jackson, Dashawn White, Sophia Quinn, dan Orlando Willamson. Proses rekaman dilakukan di studio milik EMPIRE, di San Francisco.Secara garis besar, "Earn It" berkisah tentang kesempatan kedua dan perasaan tak pasti akan sebuah hubungan.“Earn it adalah upaya yang aku lakukan untuk membangun tiang kepercayaan dan pemahaman — sebagai pengingat aku dan pasanganku untuk mengembalikan frekuensi kami yang telah memudar. Lagu ini bergenre pop, dengan basic R&B dan melodi 80s yang santai,” kata Sheryl dalam keterangan pers.Sheryl sendiri telah aktif bermusik sejak tahun 2013. Kini, Sheryl telah memiliki tiga album dan juga menekuni karier di bidang akting dan presenter.