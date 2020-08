Kiat Dipha Barus Hindari Jerat Plagiat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dipha Barus telah melahirkan karya-karya musik elektronik dan dikenal sebagai disjoki ternama asal Indonesia. Dalam memproduksi karya musiknya, Dipha Barus memiliki kiat khusus untuk menghindari permasalahan copyright yang tak jarang menjerat sesama musisi."Copyright, kayaknya memang ada hukumnya, kalau enggak salah satu menit atau satu bar," kata Dipha Barus dalam jumpa pers virtual, Rabu 12 Agustus 2020."Yang gua lakukan misalnya gua ada sampel dari lagu-lagu orang habis itu gua remake lagi, gua cari publishing-nya dari tim gua dan Ultra meminta biar enggak kena copyright dan menghargai si empunya sampel," terangnya.Beberapa karya Dipha Barus selalu mendapat sambutan baik. Dia pun menggandeng beberapa penyanyi sebagai kolaborator dan menghasilkan singel hits eargasm di telinga pendengar.Seperti Kalulla dalam singel No One Can Stop Us, Monica Karina di singel Money Honey, Nadin di singel All Good, lalu Raisa di singel My Kind of Crazy. Terbaru, Dipha Barus berkolaborasi dengan Cade, musisi asal AS yang juga dinaungi label rekaman Ultra Records, di singel Down.Dipha Barus meramu musik dengan lirik yang ditulis Cade. Singel Down menjadi awal perjalanan Dipha Barus menuju album baru. Setelah singel Down, Dipha Barus merilis singel secara berkala menuju mini album."Kalau album gua tuh baru kepikiran berencana next year dan ini memang road to album tapi gua akan ngeluarin EP atau mini album di akhir tahun ini," terang Dipha Barus saat berbincang dengan Medcom.id tempo hari.(ASA)